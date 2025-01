Meta Inova com Moderação Colaborativa e Ganha Apoio de Elon Musk

Na última terça-feira (7), a Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook e Instagram, revelou uma nova abordagem para a moderação de conteúdo, que será fundamentada na intervenção dos próprios usuários. Essa decisão recebeu elogios de figuras proeminentes do setor, incluindo Elon Musk e Linda Yaccarino, proprietário e CEO da plataforma X (anteriormente Twitter).

