Motorista que transportava mais de 250 kg de maconha é preso pela PM no interior de SP

Mais de 250 quilos de maconha foram apreendidos na quarta-feira (10) em Anhumas, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Um homem que transportava a droga dentro de um carro foi preso em flagrante e logo em seguida encaminhado à delegacia da cidade.

Segundo a polícia, o suspeito passou pela rodovia vicinal José Favareto e, ao perceber que estava sendo observado pela equipe, acelerou o veículo. Os militares, na viatura, acompanharam o criminoso, que perdeu a direção do carro e bateu contra uma casa. Em seguida, ele desembarcou do carro e entrou em uma área de mata, sendo localizado momentos depois.

Os policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior iniciaram a vistoria e apreenderam a droga. No total, 246 quilos de maconha e mais seis quilos de skunk, uma variação do entorpecente, foram encontrados. Além disso, o veículo apresentava inconsistências, com placas do Mato Grosso do Sul e chassi registrado em Minas Gerais.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e receptação de veículo no Distrito Policial de Anhumas.

Suspeito é preso com 158 kg de drogas

Os militares prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico de drogas. O suspeito transportava 158 quilos de maconha dentro de um carro. O flagrante aconteceu ontem, na rodovia Júlio Budisk, em Presidente Prudente.

Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) suspeitaram do homem, que dirigia um carro com placas do Paraná e estava com a traseira rebaixada. A equipe se aproximou para realizar a abordagem quando o criminoso entrou em um estabelecimento comercial.

A equipe foi ao local e deteve o suspeito. Durante a vistoria no porta-malas, nove fardos com 21 tijolos da droga foram apreendidos. Segundo os militares, ele havia recebido a droga no Paraná e a entregaria em Barretos, interior de São Paulo.