Motorista que transportava mais de 140 kg de maconha é preso na Grande São Paulo

A Polícia Militar prendeu, na terça-feira (4), um homem de 28 anos por tráfico de drogas. O motorista, que transportava 144,6 quilos de maconha em um carro, tentou fugir, mas foi interceptado em uma via no bairro Jardim Sônia Maria, em Mauá, na Grande São Paulo.

Policiais militares da Força Tática realizavam patrulhamento na região quando desconfiaram do veículo do suspeito, que trafegava em alta velocidade. As equipes efetuaram a abordagem após o homem ultrapassar um farol vermelho.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram seis caixas com diversos tijolos de maconha espalhados pelo carro, além de outros dois embaixo do banco do passageiro e mais porções no bagageiro. Ao todo, 208 tijolos foram apreendidos. Dois sacos com insumos que, possivelmente, seriam usados para o preparo de outras substâncias ilícitas, também foram recolhidos.

Os entorpecentes foram encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia, e o motorista, à delegacia. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e apreensão de veículo e objeto no 1º Distrito Policial de Mauá. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no crime, bem como a origem e o destino das drogas apreendidas.