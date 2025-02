Homem finge ser morador de rua e é detido por tráfico de drogas em São Bernardo do Campo

Na madrugada desta quarta-feira (5), um homem de 28 anos foi preso em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas no bairro Vila São José, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

A detenção ocorreu durante uma operação de patrulhamento realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na área conhecida como Pedreira. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou se ocultar, atitude que despertou a atenção dos agentes.

Em sua defesa, o suspeito alegou ser um morador de rua que apenas estava dormindo no local. No entanto, os guardas decidiram investigar mais a fundo ao notarem que ele carregava uma mochila. Ao proceder com a revista, encontraram dentro dela várias porções de substâncias ilícitas, incluindo maconha, cocaína e crack, além de uma folha que continha anotações sobre lucros relacionados ao tráfico.

Durante a busca, outros itens também foram apreendidos, como cigarros e doces, que o homem afirmava distribuir como “brindes” aos usuários em troca das drogas. Durante a abordagem, ele confessou que tinha conexões com traficantes e recebia R$ 125,00 para aliciar consumidores na região.

Após a detenção, o homem foi levado ao 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde permanece à disposição da Justiça para as devidas providências legais.