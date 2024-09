Estado amplia instalações do Instituto Médico Legal e de Criminalística de Avaré

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) entregou nesta quinta-feira (5) as novas instalações do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalista (IC) de Avaré, no interior de São Paulo. O prédio, em funcionamento desde 2007, passou por uma readequação e recebeu novos laboratórios, clínicas médicas e equipamentos mais modernos. O investimento do governo do estado foi de R$ 3,8 milhões.

“Essa obra é mérito da continuidade das políticas públicas adotadas pelo governo. Nosso intuito é continuar investindo para modernizar a estrutura e os equipamentos à disposição dos profissionais”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante a solenidade de reinauguração.

O prédio foi ampliado em quase 50%. Os laboratórios ganharam novos espaços, aperfeiçoando a logística de atendimento e conforto na realização dos exames periciais. A unidade atende 17 municípios da região de Avaré, que conta com cerca de 305 mil habitantes.

Equipe de Perícias Criminalísticas (EPC)

Chefiada pela perita criminal Bruna Leal Calzavara, a equipe de perícias criminalística possui 11 peritos criminais, sete fotógrafos técnico-periciais e um desenhista técnico-pericial. Os profissionais realizam uma média de 270 atendimentos por mês.

“É uma etapa muito importante, não só para a Polícia Científica, mas para toda a sociedade que atendemos. Com o uso da ciência, tentamos promover justiça para a população”, disse a perita chefe.

Equipe de Perícias Médico-Legais (EPML)

O IML é comandado pelo médico legista Paulo Dias Novaes Filho. São três médicos legistas, três auxiliares de necropsia, três atendentes de necrotério e um oficial administrativo. A unidade realiza cerca de 500 exames mensais.

“É uma honra estar chefiando um núcleo que recebeu grande investimento do estado. Não só para o Instituto Médico Legal, mas para poder atender a população de uma forma mais adequada, com conforto e acessibilidade”, citou o médico.