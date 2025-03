Motorista é preso com maconha escondida em veículo em Presidente Prudente

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (19) transportando quase 70 quilos de maconha escondidos em um fundo falso no porta-malas de um carro. Ele foi interceptado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 2º Batalhão, receberam informações de que o motorista estaria transportando o entorpecente e passaria pela Rodovia Assis Chateaubriand. A equipe iniciou as buscas e interceptou o veículo no km 458 da via.

Os PMs vistoriaram o carro e encontraram o fundo falso. Ao todo, 70 tijolos da droga foram apreendidos. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria envolvimento com outros integrantes do tráfico do Paraná, responsáveis por “abastecer” o veículo com as drogas no município de Guaíra. Ele deveria viajar mais de 600 quilômetros para levar o carregamento até Araçatuba, no interior paulista.

Durante a consulta ao sistema criminal, a equipe descobriu que o suspeito já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime, quando era menor de idade. Após o flagrante, ele foi encaminhado à delegacia da cidade, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.