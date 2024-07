Motorista de ônibus é morto por passageiro na zona leste de SP

O motorista de um ônibus do transporte público de São Paulo foi morto a tiros na noite deste domingo (7), na Vila Jurema, zona leste da capital, após discutir com um passageiro.

A discussão teria começado depois que o motorista se recusou a parar o veículo fora do ponto oficial para o passageiro descer.

Após ser baleada, a vítima perdeu o controle da direção e o ônibus bateu no portão e no muro de uma casa.

O caso aconteceu em um ônibus da empresa Transunião, que operava a linha 2007/10 – Cid Kemel II – CPTM Itaim Paulista.

O atirador fugiu e é procurado pela polícia na região onde o crime aconteceu.

Não há informações sobre a existência de outras pessoas feridas.

Em nota, a SPTrans lamentou o assassinato do motorista, definindo o crime como um “injustificável ato de violência”.

“A gestora do transporte municipal está à disposição das autoridades policiais para auxiliar no que estiver ao seu alcance no decorrer das investigações”, diz a nota.