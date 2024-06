Mostra teatral na Zona Leste reúne mulheres valorizando o protagonismo feminino em cena e na vida

No dia 06 de julho de 2024 (sábado), 15h, com entrada gratuita, o Coletivo As Trapeiras (@astrapeiras) promove uma grande mostra de cenas teatrais no CEU Barro Branco, que fica na Rua Salvador Vigano, 100, na Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo (SP).

Neste dia, estarão reunidas cerca de 40 frequentadoras de três espaços de Serviços de Atendimento à Mulher da Zona Leste: Casa Anastácia (na Cidade Tiradentes), Casa Zizi (na Vila Ema) e Casa Viviane dos Santos (em Guaianazes), para apresentar cenas de teatro que inspiram reflexões sobre o que é ser mulher na sociedade contemporânea e sobre a importância de exaltar a potência feminina.

Em cena, mulheres que atualmente participam da oficina “Teatro-Fórum: Reinventando o que é ser mulher”, realizada pelo coletivo As Trapeiras desde o mês de março nesses três espaços, trazem para o palco um pouco do que viveram neste processo de compartilhamento de memórias e autoconhecimento, reconhecendo o percurso de suas histórias e lançando um olhar para o seu próprio poder de criação, participação e a possibilidade de atuar de maneira potencializadora, gerando transformações no cotidiano.

A mostra teatral promove uma integração dessas mulheres com o público, inspirando cada pessoa a encontrar ferramentas de fortalecimento da auto-estima no dia-a-dia, revisitando o passado, percebendo e sensibilizando o presente, para transformar o futuro.

“As oficinas de teatro-fórum têm por objetivo conduzir as mulheres por um percurso que amplie os imaginários para que elas realizem suas próprias criações. Essa mostra é a oportunidade delas compartilharem todo esse processo com o público, inspirando a si mesmas e outras mulheres”, comentam As Trapeiras.

As oficinas são baseadas na construção e apresentação de cenas ou peças de Teatro-Fórum protagonizadas pelas participantes, refletindo sobre o que é ser mulher e como reinventar sua própria história. A metodologia utilizada é uma das técnicas teatrais sistematizadas por Augusto Boal, que tem como objetivo promover a participação do público no desenvolvimento de estratégias para transformar a questão social apresentada nas montagens.

“Reinventar o que significa ser mulher é um processo poderoso e transformador, que envolve questionar expectativas sociais, abraçar a diversidade de experiências femininas e fortalecer as mulheres cis e trans a tomarem o controle de suas próprias narrativas. Reinventar o que é ser mulher é um ato de autonomia, auto expressão e resistência”, comentam As Trapeiras.

As ações fazem parte do projeto “Teatro-Fórum: Reinventando o que é ser mulher”, contemplado no Edital Modalidade 2 – 20ª edição do Programa VAI – Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. As ações são concentradas na Zona Leste de São Paulo, região marcada por um dos maiores índices de casos de violência doméstica registrados no Estado.

Serviço: Oficinas “Teatro-Fórum: Reinventando o que é ser mulher”

Com Coletivo As Trapeiras

Sinopse: Através de oficinas de teatro, o coletivo As Trapeiras promove um encontro entre mulheres diversas da Zona Leste para compartilhar experiências, estimular a criatividade e produzir novas memórias afetivas com uma forma de fortalecer a auto estima de cada uma delas.

Duração: 120 minutos

Grátis – Classificação: a partir de 10 anos de idade

Capacidade: 276 lugares

Acessibilidade: Não possui

Quando: 06 de julho de 2024 (sábado) – Horário: 15h

Onde: CEU Barro Branco, que fica na Rua Salvador Vigano 100 – São Paulo – SP