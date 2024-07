Mostra Retomada ABC de Cinema recebe inscrições de produções audiovisuais

Estão abertas as inscrições para a Mostra Retomada ABC de Cinema, que acontece entre os dias 18 e 22 de setembro de 2024 no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente por meio do formulário disponível no site Ibirá Cultural até 21 de julho.

Com o objetivo de promover a sétima arte da (e na) região, atribuindo visibilidade à produção audiovisual e apoiando os fazedores de cinema locais, a Mostra Retomada ABC de Cinema é uma realização da Ibirá Cultural, por meio do Edital nº 16/2023 da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, com recursos da Lei Paulo Gustavo (LC nº 195/2022).

A programação contará com filmes de realizadores das sete cidades que compõem o ABC paulista (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). A Mostra também terá oficinas e palestras.

Serão aceitas inscrições de filmes de todos os gêneros (ficcionais, documentais, híbridos, de animação, experimentais etc), em qualquer formato de captação, desde de que não sejam obras publicitárias, conforme as categorias: Videoclipes (de no máximo 10 minutos), Curtas metragens (até 30 minutos) e longas metragens (a partir de 70 minutos) que tenham sido realizados nos últimos 10 anos e que tenham sido produzidos por realizadores do Grande ABC.

Ou na categoria Estudantil: obras audiovisuais de até 15 minutos que tenham sido realizadas nos últimos 5 anos e que tenham sido produzidas por realizadores estudantes do Grande ABC. Poderão ser inscritos até dois filmes – da mesma ou de categorias diferentes – por representante.

O resultado será publicado no dia 15 de agosto, no mesmo endereço eletrônico. Os responsáveis pela inscrição dos filmes selecionados serão contatados pela organização do evento.

As obras finalistas serão exibidas na Mostra, que concederá premiações para: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Montagem, Melhor Vídeo Clipe, além de certificados de menções honrosas.

Consulte outras condições no regulamento disponível no site Ibirá Cultural. Para informações, entre em contato com a equipe de organização da Mostra Retomada ABC de Cinema pelo e-mail mostraretomada@gmail.com.