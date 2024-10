Mostra Internacional de Cinema em SP reúne 13 filmes que concorrem à indicação do Oscar

Para os que gostam de dar os pitacos nos filmes indicados ao Oscar, a 48ª Mostra antecipa a torcida e exibe 13 filmes pré-selecionados por seus países para a categoria melhor filme internacional. Embora os filmes europeus mantenham a predominância, há espaço para nomes fortes da América Latina, com o brasileiro “Ainda Estou Aqui”, que arrancou elogios no Festival de Veneza, e o mexicano “Sujo”, entre outros.



Afogamento Seco

Sesės. Lituânia/Letônia, 2024. Dir.: Laurynas Bareiša. Com: Gelminė Glemžaitė, Agnė Kaktaitė e Giedrius Kiela. 88 min. 16 anos

Duas irmãs fazem uma celebração com seus filhos e maridos quando um acidente muda a vida de todo e faz com que as mulheres se tornem mães solo. Representante da Lituânia no Oscar.

Dias 18, às 14h (Spcine Olido); 20, às 22h (Kinoplex Itaim 1); 22, às 17h50 (Espaço Augusta 4); e 24, às 18h45 (Cinesystem Frei Caneca 3)

Ainda Estou Aqui

Brasil/França, 2024. Dir.: Walter Salles. Com: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. 135 min. 14 anos

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, narra a trajetória de Eunice e sua família. A matriarca precisa se reinventar enquanto busca a verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens, durante a ditadura militar.

Dias 18, às 17h10 (Espaço Augusta 2) e às 17h20 (Espaço Augusta 1); e 19, às 21h10 (Espaço Augusta 1)

As Antiguidades

Antikvariati. Geórgia/Suíça/Finlândia/Alemanha, 2024. Dir.: Rusudan Glurijdze. Com: Salome Demuria, Sergey Dreiden e Vladimir Daushvili. 132 min. 16 anos

Medea namora Lado, envolvido com contrabando de móveis antigos. Em uma operação de deportação ilegal de milhares de georgianos na Rússia, ele é preso, enquanto Medea se esconde em um depósito de antiguidades. Representante da Geórgia no Oscar.

Dias 20, às 18h30 (Cinesystem Frei Caneca 2); 21, às 21h30 (IMS Paulista); e 27, às 17h10 (Espaço Augusta 4)

O Banho do Diabo

Des Teufels Bad. Áustria/Alemanha, 2024. Dir.: Veronika Franz e Severin Fiala. Com: Anja Plaschg, David Scheid e Maria Hofstätter. 121 min. 16 anos

Enquanto se prepara para seu casamento, mulher é tomada por sentimentos pesados. Representante da Áustria no Oscar.

Dias 19, às 17h30 (Cinesystem Frei Caneca 2); 21, às 21h30 (Kinoplex Itaim 1); 27, às 13h30 (Espaço Augusta 2); e 28, às 19h10 (Reserva Cultural 1)

Dahomey

França/Senegal, 2024. Dir.: Mati Diop. 70 min. 14 anos

Em 2021, 26 objetos do Reino de Daomé foram devolvidos de Paris a Benin, levantando questões sobre a recepção desses tesouros artísticos. O documentário venceu o Urso de Ouro em Berlim.

Dias 17, às 19h (Cinesesc); 20, às 18h40 (Cinemateca – Espaço Petrobras); 22, às 20h10 (Reserva Cultural 1); e 24, às 17h (Cinesystem Frei Caneca 3)

Grand Tour

Portugal/Itália/França, 2024. Dir.: Miguel Gomes. Com: Crista Alfaiate, Gonçalo Waddington e Cláudio da Silva. 129 min. 14 anos

A trama conta a história de um funcionário público britânico que foge de sua noiva Molly no dia do casamento. Enquanto viaja, ele enfrenta a melancolia, mas sua determinada noiva o segue em uma turnê pela Ásia.

Dias 18, às 21h30 (Cinemateca – Sala Grande Otelo); 26, às 16h30 (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 30, às 17h20 (Reserva Cultural 1)

Julie Permanece em Silêncio

Julie Zwijgt. Bélgica/Suécia, 2024. Dir.: Leonardo van Dijl. Com: Tessa Van den Broeck, Ruth Becquart e Koen De Bouw. 100 min

Julie, uma jogadora de tênis profissional, decide manter o silêncio quando seu treinador começa a ser investigado. Representante belga no Oscar.

Dias 23, às 19h30 (Cinesystem Frei Caneca 1); 28, às 13h30 (Espaço Augusta 4); e 29, às 15h20 (Cinesystem Frei Caneca 2)

Ondas

Vlny. República Tcheca/Eslováquia, 2024. Dir.: Jiri Mádl. Com: Vojtech Vodochodský, Táňa Pauhofová e Stanislav Majer. 131 min. 16 anos

Homem que trabalha em rádio vive dilema quando o lugar vira alvo do serviço secreto da antiga Tchecoslováquia no início da Primavera de Praga, em 1968.

Dias 21, às 19h10 (Cinesystem Frei Caneca 2); 24, às 15h10 (Espaço Augusta 4); 29, às 16h10 (Espaço Augusta 1); e 30, às 19h (Cinesystem Morumbi 8)

Segundo Prêmio

Segundo Premio. Espanha/França, 2024. Dir.: Isaki Lacuesta e Pol Rodríguez. Com: Daniel Ibáñez, Cristalino e Stéphanie Magnin. 109 min. 16 anos

Narra as dificuldades de uma banda de indie rock de Granada no final da década de 1990. Representante da Espanha no Oscar.

Dias 20, às 16h40 (Cinemateca Sala Oscarito); 21, às 18h35 (Cinesystem Frei Caneca 4); e 30, às 21h30 (Cinesystem Morumbi Sala 8)

Sob o Vulcão

Pod Vulkanem. Polônia, 2024. Dir.: Damian Kocur. Com: Sofia Berezovska, Roman Lutskyi e Anastasia Karpienko. 105 min. 14 anos

Voltando das férias na Espanha, uma família ucraniana descobre que não poderá retornar a sua casa porque a Rússia invadiu o país.

Dias 19, às 15h10 (Cinesystem Frei Caneca 1); 21, às 15h10 (Cinesystem Frei Caneca 6); 23, às 21h30 (Cinesystem Frei Caneca 3); e 25, às 17h (Espaço Augusta 4)

Sujo

México/EUA/França, 2024. Dir.: Astrid Rondero e Fernanda Valadez. Com: Juan Jesús Varela, Yadira Perez Esteban e Sandra Lorenzano. 125 min. 14 anos

Depois do assassinato de seu pai, que era um pistoleiro a serviço dos cartéis, o menino Sujo, de quatro anos, escapa da morte com a ajuda de sua tia. Na adolescência, segue os passos do pai. Já adulto, ele tenta recomeçar sua vida longe da violência comum à área rural em que vivia. O filme foi vencedor do grande prêmio do júri no Festival de Sundance. Representante do México no Oscar.

Dias 21, às 15h40 (Cinemateca – Sala Grande Otelo); 24, às 13h30 (Espaço Augusta 2); e 26, às 15h10 (Cinesystem Frei Caneca 6)

Vermiglio

Itália/França/Bélgica, 2024. Dir.: Maura Delpero. Com: Tommaso Ragno, Giuseppe de Domenico e Roberta Rovelli. 119 min. 14 anos

O filme retrata a vida de uma família em uma aldeia nos alpes de Vermiglio, na Itália, pós-Segunda Guerra. A chegada do soldado Pietro altera a dinâmica no lugar, levando a um romance entre ele e Lúcia, a irmã mais velha. Representante da Itália no Oscar.

Dias 17, às 14h50 (Cinesystem Frei Caneca 3); 19, às 16h30 (Espaço Augusta 1); 20, às 16h20 (Cinemateca – Espaço Petrobras); e 24, às 19h50 (Cinesystem Frei Caneca 2)

O Vidreiro

The Glassworker. Paquistão/Espanha/EUA, 2024. Dir.: Usman Riaz. 98 min. 14 anos

A animação mostra a relação do jovem Vicent com seu pai, com quem trabalha em uma oficina de vidro. O cotidiano dos dois muda após a chegada de um coronel do Exército e da jovem Alliz. Representante do Paquistão no Oscar.

Dias 18, às 13h30 (Espaço Augusta Sala 4); 19, às 15h30 (Cinesystem Frei Caneca 5); 22, às 22h30 (Cinesystem Frei Caneca 6);