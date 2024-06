Mostra Fundação das Artes de Teatro 2024 começa neste sábado

A partir deste sábado (08/6) e até 7 de julho, será realizada a Mostra Fundação das Artes de Teatro 2024, com 28 atividades gratuitas e participação de cerca de 200 alunos da instituição. Neste ano, a novidade é o 1º Sarau Fundação das Artes, aberto à celebração e expressão artística da comunidade. Toda programação ocorre na unidade Milton Andrade (Rua Visconde de Inhaúma, 730), em São Caetano do Sul, e pode ser conferida no site www.fascs.com.br.

A Mostra é um evento que celebra a arte, a criatividade e o talento dos estudantes dos cursos livres e técnicos da Escola de Teatro da Fundação das Artes. É uma oportunidade de mergulhar em diferentes universos, explorar histórias fascinantes e se emocionar com as performances dos artistas em formação. Tudo sob a orientação de uma equipe pedagógica envolvida tanto no trabalho com as habilidades artísticas dos alunos, quanto com suas visões de mundo, seus questionamentos e suas paixões.

Entre as atividades há Aulas Abertas, Exercícios Cênicos, Abertura de Processos e Trabalho de Pesquisa e Poética Teatral. Tudo com entrada franca (ingressos são distribuídos com uma hora de antecedência).

O início, neste sábado (08), às 19h, e domingo (09), às 16h, será com o exercício cênico da Turma 74 intitulado “Nas Quebradas do Mundaréu”, composto a partir dos textos “Quando as Máquinas Param”, “Abajur Lilás” e “Homens de Papel”, do dramaturgo Plínio Marcos.

NOVIDADE

1° Sarau Fundação das Artes será no dia 6 de julho, às 20h, no Teatro Timochenco Wehbi. O evento promete uma noite inesquecível com apresentações variadas, incluindo música, poesia, teatro e dança, mostrando o talento de artistas locais de todas as idades. Além das performances, haverá espaços interativos onde o público poderá compartilhar suas próprias criações e participar de atividades colaborativas. “Inspire-se e conecte-se com outros amantes das artes e celebre a riqueza cultural que nos une”, convidam os organizadores.

A programação completa pode ser conferida no site www.fascs.com.br ou na bio do Instagram @fundacaodasartes. Informações pelo telefone 11 4239-2020