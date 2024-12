Mostra de Cinema no terraço volta à Biblioteca Mário de Andrade com filmes de Terror

O terraço da Biblioteca Mário de Andrade recebe a Mostra de Cinema “Terror no Terraço!” entre os dias 10 a 13 de dezembro, às 19h. localizada no Centro. O público será imerso em noites dedicadas ao suspense, horror e ao sobrenatural, com uma seleção de filmes cultuados, como “Entrevista com o Vampiro” (1994), “Suspiria” (1997), “The Rocky Horror Picture Show” (1975) e “Sexta-feira, 13” (1980). A exibição é gratuita, sujeita a lotação, cuja capacidade engloba em média 100 pessoas.

Cecília Lara, programadora da Biblioteca Mário de Andrade, explica que a mostra tem como objetivo aproveitar o espaço do equipamento municipal, com a utilização do famoso terraço da biblioteca para a promoção de diversas atividades artísticas e culturais. Segundo a Cecília, o projeto permite a consolidação da Mário de Andrade como um lugar versátil e acolhedor. “Já fizemos aulas de yoga, saraus, encontros e leituras no terraço, mas o cinema é especial, traz um público muito bom e oferece uma experiência interessante: a de assistir a um filme cercado pelos prédios do centro”.

A Mostra “Terror no Terraço!” foi dividida em duas partes, começando com uma programação com trilogias românticas do cinema e encerrando com clássicos do terror e horror cult.

Histórias

“The Rocky Horror Picture Show”, programado para quinta-feira, é um musical de comédia e terror de um jovem casal que tem problemas mecânicos no carro durante uma viagem, e são obrigados a parar em uma mansão para pedir ajuda. Lá dentro, está acontecendo uma grande festa do dono do castelo, Frank N. Furter (Tim Curry), um alien que está conduzindo experimentos misteriosos no seu laboratório. O clássico filme formou uma legião de fãs, derivado da peça musical “The Horror Musical Show”, tornando um dos “filmes de meia-noite” mais assistidos e conhecidos do cinema. O longa também é considerado como um dos filmes que permitiu maior visibilidade da cultura LGBTQIAP+ pela própria comunidade engajada do filme, que incentivou o uso de adereços, maquiagens e performances durante as sessões.

“Entrevista com Vampiro”, com Tom Cruise e Brad Pitt, acontece dia 10 de dezembro, às 19h. Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora Original, a trama da adaptação cinematográfica do romance de Anne Rice explora um jovem biógrafo entrevistando um homem que afirma ser um vampiro. Neste terror gótico, conhecemos a história e origem dos seus 200 anos de existência.

Para finalizar a mostra, na sexta-feira dia 13, o clássico do gênero slasher “Sexta-feira, 13” de Sean S. Cunningham é exibido. Na história da obra ninguém está a salvo no acampamento de Crystal Lake que tem um serial killer espreitando os visitantes à procura de sua próxima vítima. O assassino tem um visual marcante, vestindo uma máscara de hockey com marcas de sangue e usa como arma uma machete.

Em caso de chuva nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, as sessões serão transferidas para o auditório, no mesmo horário.

Serviço:

Mostra de cinema “TERROR NO TERRAÇO”

Dias: 10 a 13 de dezembro

Horário: 19h

Local: Terraço da Biblioteca Pública Municipal Mário de Andrade – Rua da Consolação, 94

Programação de filmes