MorumbiShopping recebe gigantes pré-históricos na exposição “Dinos Alive”

Os gigantes da pré-história estão de volta para encantar crianças e adultos em uma experiência educativa e imersiva. O MorumbiShopping traz a exposição “Dinos Alive”, que reúne mais de 20 réplicas impressionantes de dinossauros, incluindo espécies em tamanho real, mecatrônicas com movimentos realistas e modelos estáticos. Gratuita e aberta ao público, a atração estará disponível de 14 de janeiro a 23 de fevereiro no Atrium interno e externo do mall.

Entre os destaques da exposição estão os colossais Giganotossauro, com 15 metros de comprimento, Oxalaia de 11 metros, Tsintaosauro de 9 metros e o Shunossauro de 8 metros. Ademais, os visitantes poderão conhecer espécies fascinantes como o Dracorex, Dilofossauro, Amonite, Guanlong, e muitos outros. Além disso, haverá tour guiada com especialistas de segunda à quinta-feira, domingos e feriados das 12h às 20h e às sextas-feiras e sábados das 10h às 22h.

A experiência vai além das réplicas de dinossauros, com atrações instagramáveis, como uma cabeça de dinossauro gigante e ovos de dinossauro, além de um dinossauro bebê que promete encantar todas as idades. Toda a exposição é complementada por uma ambientação imersiva, com iluminação temática, som ambiente e ilhas interativas.

A exposição também contará com sessões de Meet & Greet com Carnotaurus de sexta a domingo, às 15h, 17h e 19h. Durante essas sessões, os visitantes poderão interagir e tirar fotos com o dinossauro representado por fantasia realista. Para participar, basta resgatar o cupom pelo app Multi no local.

Para tornar a visita ainda mais especial, no Piso Superior serão realizadas oficinas de biscoitos e customização de cauda para crianças de 4 a 12 anos, das 12h às 20h, sendo o último horário às 19h30 e com duração de aproximadamente 30 minutos. O limite é de 12 participantes por turma. As crianças de 0 a 3 anos não ficam de fora! Haverá piscina de bolinhas que garantirá a diversão dos pequenos, com limite de 8 crianças por vez. Para garantir a participação nas oficinas e na piscina de bolinhas, é necessário realizar agendamento conforme a disponibilidade de vagas.

SERVIÇO: Exposição “Dinos Alive” no MorumbiShopping

Data: De14 de janeiro a 23 de fevereiro

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Local: MorumbiShopping – Atrium interno e externo

End: Av. Roque Petroni Jr., 1089 – São Paulo/SP

Meet & Greet: De sexta a domingo, às 15h, 17h e 19h

Oficinas: das 12h às 20h, sendo o último horário às 19h30 (agendamento no app Multi)

Evento gratuito