MorumbiShopping realiza campanha de doação de sangue em novembro

No dia 1º de novembro, o MorumbiShopping, em parceria com o projeto Amor Se Doa e o Hemocentro São Lucas, realizará mais uma edição da sua campanha de doação de sangue. A ação, parte do projeto “Multiplique o Bem” da Multiplan, acontecerá no Teatro Multiplan, no piso G2, das 10h às 15h.

Para participar, é necessário agendar previamente o horário pelo Sympla – No dia da doação, o voluntário deve chegar pontualmente, nem antes e nem depois do horário marcado, para garantir o bom andamento das coletas.

Requisitos para doar sangue:

Apresentar documento oficial de identidade com foto; Beber bastante água e fazer uma refeição leve, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação; Pesar mais de 53 kg; Não estar em jejum; Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável); Estar descansado; Ter feito tatuagem há mais de 12 meses; Para quem tomou a vacina Coronavac, o intervalo deve ser de 48 horas, e para as demais vacinas, de 7 dias.

Serviço:

Doação de sangue no MorumbiShopping em parceria com “Amorsedoa”

Data: 01 de novembro de 2024

Horário: das 10h às 15h, mediante agendamento prévio

Agendamento

Local: Teatro Multiplan MorumbiShopping/piso G2

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.089 – Jardim das Acácias, São Paulo – SP, 04707-900