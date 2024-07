Morumbi Town Shopping terá transmissões esportivas na Praça de Alimentação

A emoção dos Jogos Olímpicos de 2024 está chegando e o Morumbi Town Shopping também se preparou para o evento esportivo mais importante deste ano. De 26 de julho a 11 de agosto, o shopping terá um painel de led na Praça de Alimentação, situada no 1° Piso, que vai transmitir os principais jogos disputados em Paris, sede da competição.

As principais competições do Brasil serão transmitidas. Para que os clientes possam assistir aos jogos e aproveitar a praça de alimentação, nossos restaurantes oferecerão diversas promoções e descontos durante esse período.

“As olimpíadas são um evento que impacta o país inteiro e boa parte das pessoas gostam de acompanhar os jogos, independentemente se o Brasil está competindo ou não. Com estas transmissões, oferecemos a possibilidade do cliente poder assistir as partidas durante seu almoço ou happy hour”, comenta Heli Queiroz, coordenador de marketing do Morumbi Town Shopping.

Serviço: Transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Quando: De 16/08 a 11/08, de acordo com as datas e horários dos jogos

Onde: Na Praça de Alimentação

Evento Gratuito