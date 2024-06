Morro da Kibon tem sábado de diversão, sustentabilidade e solidariedade com Gincana Ecológica e Breshopping Sustentável

O clima junino, somado à alegria e à sustentabilidade, agitaram o sábado dos moradores do Núcleo Vista Alegre, que se reuniram neste sábado (22) para participar das novas edições dos projetos Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica. Realizados pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) com o apoio do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura, os eventos proporcionaram à comunidade a oportunidade de adquirir peças de vestuário e brinquedos de forma gratuita, expandindo a solidariedade.

“Essas ações são extremamente importantes para nós, moradores de comunidades, que na maioria das vezes não temos condições de comprar novos brinquedos ou até mesmo roupas. A vizinhança adora quando essas iniciativas acontecem, pois são sempre muito bem-vindas!”, afirma a moradora Sandra Rodrigues de Araújo, que reside no local há vinte anos.

Durante as atividades, foram doados 1.038 itens, incluindo roupas, calçados e acessórios, além de 250 brinquedos. Os projetos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), focados em tornar as cidades mais sustentáveis, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades e promover um consumo e produção responsáveis. Essas doações não apenas beneficiam diretamente quem mais precisa, mas também contribuem para um mundo mais justo, ambientalmente correto e solidário.

Todos os itens entregues nos projetos Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica são fruto de doações nas Estações de Coleta do Semasa, espalhadas por toda a cidade. Cada peça e brinquedo é selecionado e passa por higienização antes de ser disponibilizado nas ações. Além dessas ações, o Semasa destina doações a entidades assistenciais cadastradas junto à autarquia e diretamente ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento deste sábado (22) integra as atividades do Junho Verde, o Mês do Meio Ambiente, cuja programação se encerra no dia 30/6, com o Arraiá do Parque do Pedroso. A agenda completa está disponível em www.semasa.sp.gov.br/junhoverde.