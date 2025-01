Morre Carlos Pitta, ícone da música e descobridor de Ivete Sangalo

Carlos Pitta, cantor e compositor baiano, faleceu aos 67 anos neste dia 7. Com mais de 15 álbuns, Pitta é lembrado por sua contribuição à música brasileira e por ser responsável por descobrir Ivete Sangalo. Em uma participação recente no podcast “Mano a Mano“ com Mano Brown, Ivete contou sobre o apoio que recebeu de Pitta no início de sua carreira, incluindo o fornecimento de um violão que a ajudou a se apresentar em bares de Salvador.

Legado musical e homenagens

Ao longo de sua carreira, Carlos Pitta teve suas composições interpretadas por grandes artistas, como Elba Ramalho, Alcione e Margareth Menezes. Pitta também dividiu palco com ícones como Caetano Veloso, Dominguinhos e Fagner. Natural de Feira de Santana, sua cidade natal, o músico foi amplamente reconhecido pela prefeitura, que lamentou sua perda e destacou seu legado musical.

A contribuição de Carlos Pitta à música popular brasileira será lembrada para sempre por seus fãs e pela indústria musical.