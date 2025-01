Após polêmica com Claudia Leitte, ministra da cultura defende religiões afro-brasileiras

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a renomada cantora Daniela Mercury se pronunciaram sobre a defesa das religiões de matriz africana durante o evento Pôr do Som, que celebrou os 25 anos de carreira de Mercury na última quarta-feira (1º) em Salvador. A ocasião tornou-se um importante espaço para abordar a recente controvérsia envolvendo Claudia Leitte, onde as duas figuras públicas destacaram a relevância de respeitar e valorizar a cultura afro-brasileira.

Reflexão sobre a história de opressão

Durante seu discurso, Margareth Menezes enfatizou a necessidade de refletir sobre a história de opressão vivida pelo povo afro-brasileiro. “Devemos atentar para as diversas perseguições enfrentadas desde o período da escravidão. É crucial que repensemos nossas atitudes em relação aos direitos das comunidades afro-brasileiras e que possamos respeitar as religiões de matriz africana”, afirmou a ministra.

⚠️ “É MUITO DIGNO QUE A GENTE RESPEITE AS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA”, diz Margareth Menezes



Por sua vez, Daniela Mercury fez uma conexão direta entre o preconceito sofrido pelas religiões afro-brasileiras e o racismo estrutural presente na sociedade. “O axé representa a força vital que permeia tudo. É essencial que aprendamos a nos amar. O preconceito contra o candomblé é reflexo do preconceito racial, uma herança que sempre afetou nossos irmãos e irmãs pretos”, declarou a artista.

A importância das tradições afro-brasileiras

Mercury também expressou sua gratidão às tradições afro-brasileiras, ressaltando sua importância em sua formação pessoal e artística: “Não seria quem sou sem os terreiros de candomblé e sem as pessoas que preservam essa rica cultura por meio de suas práticas religiosas. Portanto, eu reverencio”, concluiu.

Embora não tenham mencionado nomes diretamente, muitos interpretaram os comentários como uma resposta à declaração feita por Claudia Leitte. Em seu pronunciamento no dia 29 de dezembro, Leitte abordou a questão do racismo de forma cautelosa, afirmando: “Esse é um assunto muito sério. Da minha posição privilegiada, reconheço que o racismo deve ser tratado com seriedade e não de maneira superficial. Valorizo muito o respeito e a integridade; esses princípios não devem ser negociados nem colocados em discussão nas redes sociais”.