Claudia Leitte se pronuncia sobre inquérito de racismo religioso

A cantora Claudia Leitte fez uma declaração pública em resposta à abertura de um inquérito pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), que investiga um suposto ato de racismo religioso atribuído a ela.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na madrugada desta segunda-feira (30), antes de seu show no Festival Virada Salvador, que ocorreu na Arena O Canto da Cidade, localizada na orla da Boca do Rio, a artista enfatizou a seriedade do tema. “Este é um assunto muito sério. A partir do meu lugar de privilégio, entendo que o racismo é uma questão que deve ser debatida com a gravidade que merece, e não de maneira superficial”, declarou Leitte.

Claudia Leitte ressaltou ainda sua defesa por valores como respeito, solidariedade e integridade, afirmando: “Não podemos negociar esses valores de forma alguma, nem levá-los ao tribunal da internet. É isso”.

A investigação teve início após a cantora ter alterado o nome de um orixá durante uma apresentação musical em Salvador. Durante o incidente, ela optou por não executar a canção em questão.

A denúncia contra Claudia Leitte foi apresentada pela Iyalorixá Jaciara Ribeiro e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro). O caso está sendo analisado pela Promotoria de Justiça que atua no combate ao racismo e à intolerância religiosa.

A promotora Lívia Sant’Anna Vaz destacou que o procedimento visa investigar a responsabilidade civil da cantora em relação a uma possível violação de bens culturais e direitos das comunidades religiosas de matriz africana. Além disso, o MP-BA está considerando a possibilidade de responsabilização criminal da artista.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da cantora para obter um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta. O canal permanece aberto para qualquer declaração adicional.