Moradores são salvos de incêndio em pensão no Centro de São Paulo

Na noite do último domingo (5), um incêndio significativo atingiu uma pensão que também serve como república no Centro de São Paulo. As chamas foram rapidamente combatidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com as informações prestadas pelos bombeiros, o fogo consumiu completamente o segundo andar do imóvel. No momento do incidente, seis pessoas estavam presentes no local, todas conseguiram evacuar com segurança, levando consigo seus animais de estimação e pertences pessoais. Felizmente, não houve registro de feridos, apenas danos materiais foram reportados.

Um dos moradores mencionou aos bombeiros que o incêndio pode ter sido provocado por um curto-circuito na área afetada. No entanto, as causas oficiais do incêndio ainda não foram confirmadas. A Defesa Civil programou uma avaliação da estrutura do edifício para o decorrer do dia, a fim de garantir a segurança dos residentes e determinar os próximos passos.