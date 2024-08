Moradora de São Miguel Paulista é nova ganhadora de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

Uma corretora de imóveis que mora em São Miguel Paulista, na zona leste da capital, vai fazer uma surpresa para seu filho de 41 anos e seus netos, de 7 e 11 anos. Com o prêmio de R$ 1 milhão que ela recebeu da Nota Fiscal Paulista, na quinta-feira (29), durante cerimônia na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), ela vai realizar o sonho de viajar para a Disney com toda a família pela primeira vez na vida.

“Mesmo após receber a ligação da Sefaz-SP informando sobre o prêmio do sorteio de agosto e hoje com o cheque simbólico em mãos, a ficha ainda não caiu”, diz a ganhadora de 65 anos. Ela é cadastrada no programa da Sefaz-SP desde 2000.

Durante o evento de premiação, o subsecretário da Receita Estadual, Marcelo Bergamasco Silva, ressaltou o seu anseio de que o programa da Nota Fiscal Paulista perdure e melhore cada vez mais. “Já temos um programa sólido, mas estamos empenhados, debatendo melhorias e ideias para fortalecê-lo”.

Anderson Bodart, supervisor da Nota Fiscal Paulista, parabenizou os ganhadores presentes e disse admirar o trabalho desempenhado pelas entidades, coordenadas por pessoas comuns que doam seu tempo e amor em prol do próximo: “A Nota Fiscal Paulista promove um efeito multiplicador, quando o atendente nos questiona se queremos CPF na nota, enquanto pessoa física consigo colaborar com as entidades sociais por meio da doação automática e ainda concorrer a um prêmio de R$ 1 milhão por mês. Essa simples frase pode mudar a vida das pessoas”.

Assim como acontece todos os meses, os representantes das cinco entidades sorteadas pela Nota Fiscal Paulista também receberam seus cheques simbólicos no valor de R$ 100 mil cada. “Em um ano tão especial para o Estrela Nova, ano que completamos 40 anos de atuação, o prêmio da Nota Fiscal Paulista será usado para remuneração de profissionais que complementam as equipes de projetos e serviços, potencializando a qualidade e diversidade das ações realizadas para a comunidade”, diz Mauro Cervellini, presidente do Movimento Comunitário Estrela Nova, de São Paulo (bairro Chácara Santo Antônio).

Para o Instituto Nair Pereira (antigo Grupo de Amparo ao Doente de Aids), de São José do Rio Preto, os R$ 100 mil da Nota Fiscal Paulista também vieram em boa hora. “O prêmio da Sefaz-SP foi muito festejado na instituição, pois esse valor será utilizado para implementação dos serviços de atendimento social domiciliar às pessoas idosas e presas ao leito, além de ajudar no custo das despesas recorrentes da instituição, especialmente no pagamento do 13º salário dos nossos colaboradores”, comemora a vice-presidente do Instituto, Daniella Cardoso.

A diretoria da Associação Promocional Irmã Maria Dolores, de São Vicente, também deve usar boa parte do prêmio da Nota Fiscal Paulista para garantir o salário dos funcionários nos próximos meses. “Além disso, vamos pagar despesas diversas e usar para a manutenção da nossa entidade”, disse a vice-presidente, Terezinha de Souza Pacheco.

Já o Serviço Social Maria Peregrina (Sesmap), de São José do Rio Preto, planeja usar os R$ 100 mil de premiação da Sefaz-SP para expandir o prédio e assim, aumentar o número de atendimentos aos moradores”, garante Rogério Fischer Duque, presidente da Associação que atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social, familiar e econômica.

“Nossa ideia é utilizar esse prêmio para custear as despesas do dia a dia da entidade, para continuar entregando aos nossos idosos uma qualidade de vida melhor”, planeja o presidente do Abrigo São José, de Olímpia, Ricardo Rodrigues Malufi. Há 80 anos, o abrigo oferece atendimento especializado com qualidade para pessoas idosas com 60 anos ou mais. Atualmente, a entidade atende 63 idosos com toda a infraestrutura necessária para um trabalho adaptado, de qualidade e com equipe de profissionais especializados.

Sorteio de agosto

Na 189ª extração da Nota Fiscal Paulista, concorreram os cadastrados que efetuaram compras em abril de 2024 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. Foram sorteados 655 prêmios que, no total, somam R$ 6,7 milhões.

Neste mês de agosto, entre pessoas físicas, condomínios e entidades, participaram da 189ª extração mais de 9,5 milhões de consumidores, 3.214 entidades assistenciais e 5.320 condomínios. Ao todo foram gerados mais de 112 milhões de bilhetes eletrônicos.