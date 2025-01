Mooca Plaza Shopping arrecada material escolar em campanha social

O Mooca Plaza Shopping está participando da campanha Volta às Aulas Solidária 2025, promovida pela ALLOS, uma plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras. A ação social, que visa estimular a solidariedade, ocorrerá até 15 de fevereiro, com pontos de coleta no Piso L2, ao lado do balcão do Programa de Benefícios. Os itens arrecadados serão direcionados à ONG Bompar, que apoia crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

A lista de materiais escolares aceitos inclui mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto, lápis de cor, canetas, tinta guache e cadernos. Os visitantes do shopping, assim como os colaboradores e as lojas, podem contribuir com doações de itens novos ou em bom estado.

A ALLOS também iniciou sua campanha Volta às Aulas Solidária 2025 em 53 shoppings de todo o Brasil, distribuídos em 14 estados. A arrecadação de materiais escolares acontece entre 15 de janeiro e 5 de fevereiro. A empresa já arrecadou mais de 55 mil itens escolares desde o início da campanha em 2020, beneficiando mais de 4 mil crianças e adolescentes.

Para Ana Paula Niemeyer, diretora de Marketing da ALLOS, a campanha visa envolver os visitantes de maneira conectada e inspiradora. “Essa iniciativa reforça nosso propósito de gerar impacto positivo e duradouro nas comunidades próximas aos nossos shoppings”, afirmou.

A campanha de 2025 é a primeira ação social da ALLOS deste ano, com foco central no tema educação, que será uma prioridade até 2030, segundo os stakeholders da empresa.