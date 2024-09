Mooca Plaza Shopping apresenta parque inflável da Hello Kitty & Amigos

O Mooca Plaza Shopping recebe o parque inflável gigante da Hello Kitty & Amigos, uma atração que promete encantar e divertir crianças e adultos. Em comemoração aos 50 anos da icônica personagem, o parque fica instalado ao ar livre, oferecendo uma experiência única de diversão e aventura. O evento fica localizado no empreendimento entre os dias 21 de setembro e 10 de novembro e funciona de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h.

O parque inflável ocupa uma área de 1400m² no estacionamento do Mooca Plaza e conta um design exclusivo que inclui mini labirinto, escorregador, túnel, pula pula, donuts de almofadas, obstáculos e escalada, garantindo diversão para todas as idades.

Crianças a partir de um ano podem participar acompanhadas de um adulto sem custo adicional para o responsável. O ingresso, que dá direito a 30 minutos de diversão, custa R$45 (entrada + taxas) e pode ser adquirido online pela plataforma Sympla ou na bilheteria. Cada minuto extra custa R$2 em dias úteis e R$3 aos finais de semana.

Crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia entrada, além de entrada gratuita para seus acompanhantes. Mais informações sobre esse benefício estão disponíveis no local.

A capacidade do parque é limitada e sujeita à lotação. Para participar, é necessário tirar os sapatos, joias, piercings e outros objetos que possam comprometer a segurança. O uso de meias também é obrigatório.

Serviço

Evento: Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos

Onde: Estacionamento externo do Mooca Plaza Shopping

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP, 03126-000

Período: 21/09 a 10/11

Duração do acesso: 30 minutos

Dias e horários de funcionamento: quinta-feira a domingo das 15h às 21h – último acesso às 20h30

Valor da entrada: R$45,00