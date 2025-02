Montadoras apostam em edições especiais e expansão internacional

A Iveco vendeu 72 unidades da versão especial Metallica, lançada durante a Fenatran 2024. Destinada a colecionadores e transportadores que buscam “fazer barulho” em suas frotas, a edição limitada gerou cerca de R$ 60 milhões para a montadora. A versão Metallica traz elementos exclusivos da parceria da Iveco com a icônica banda norte-americana de heavy metal. Com grafismo único, as unidades Metallica reforçam o sucesso do S-Way no mercado brasileiro, que já acumula mais de 4 mil unidades emplacadas desde seu lançamento, em 2023. “A versão Metallica reflete o que o S-Way representa: tecnologia de ponta, design inovador e, claro, um pouco de ‘heavy metal’ para nossos clientes”, comemora Carlos Fraga, diretor de Marketing da Iveco para a América Latina.

Nas rotas do Pacífico

Caminhão Volkswagen Constellation 25.460 (Divulgação)

A Volkswagen Caminhões e Ônibus segue firme em sua estratégia de internacionalização. Agora é a vez de o Chile receber os veículos extrapesados da marca, que tem fábrica na cidade fluminense de Resende. Os clientes chilenos passarão a contar com os maiores Constellation: o modelo 25.460 para operações rodoviárias e o fora-de-estrada 33.460. Com esse lançamento, a marca alemã desembarca em seu quinto mercado internacional, desde que estreou com seu portfólio extrapesado. Completam a lista dos países habilitados a receber os modelos a Argentina, Costa Rica, o Paraguai e Uruguai. O Constellation 25.460 é o modelo mais potente do portfólio estradeiro da Volkswagen para mercados internacionais. Traz a motorização D26 padrão Euro 5, de 13,0 litros, para entregar 460 cavalos, com transmissão automatizada V-Tronic com 12 marchas calibrada para aplicação rodoviária. O modelo com tração 6×2 tem capacidade máxima de tração de 70 toneladas. Já o Constellation 33.460, que leva o mesmo motor D26 padrão Euro 5, é indicado para quem busca um fora-de-estrada com capacidade de puxar até 125 toneladas.

Negócios potiguares

Caminhão com tanques-pipa da Implementos São Paulo para a construtora CLC (Divulgação)

Principal fornecedora de implementos para o mercado petrolífero, a Implementos São Paulo, localizada em Mossoró (RN), vendeu 13 tanques-pipa para a construtora CLC. “O tanque-pipa é ideal para canteiros de obra de qualquer espécie”, explica Matusalém Oliveira, gerente Comercial da Implementos São Paulo. Os equipamentos serão utilizados para controle de emissão de poeira, umectação de vias e pátios e terraplenagem. A CLC, também com sede em Mossoró, é uma das maiores construtoras do Rio Grande do Norte, com projetos no segmento rodoviário e de infraestrutura. A Implementos São Paulo fabrica produtos para atender às mais variadas demandas, incluindo baú carga Seca, caçamba basculante, carga seca em aço com rampa traseira, cargas secas em aço tipo prancha de frango, em aço para transporte de cilindro de gás, em madeira, graneleiro, para transporte de animais e de bebidas, carroceria especial tipo matraca e gaiola em aço para transporte de botijões. No segmento de reboques e semirreboques, a empresa fabrica semirreboque de dois e três eixos basculante, carga seca, prancha carrega Tudo, Dolly e mecanismo operacional para exploração na área de petróleo e gás onshore.

Três décadas de evolução

Primeira geração do furgão Mercedes-Benz Sprinter (1995) e do furgão elétrico Mercedes-Benz eSprinter (2025) (Divulgação)

Em 2025, a Mercedes-Benz celebra 30 anos da Sprinter desde seu lançamento na Alemanha, em 1995. Após a estreia mundial, a linha Sprinter começou a ser importada da Argentina para o Brasil em 1997 – mais de 200 mil unidades do veículo já foram comercializadas no mercado brasileiro. Fabricado na América do Norte, América do Sul e Europa, o veículo também recebe destaque por sua popularidade entre os implementadores, que continuam utilizando o modelo para uma ampla gama de aplicações, pois 75% das Sprinter vendidas no mundo são transformadas. A marca alemã dá início às comemorações de 30 anos do lançamento mundial da Sprinter com uma edição especial no Museu Mercedes-Benz, em Stuttgart, que contará com a apresentação da primeira geração da Sprinter (o modelo amarelo da foto), além da geração atual e da opção totalmente elétrica, a eSprinter (o modelo branco). Lançada no Brasil em dezembro de 2024, a eSprinter está disponível no país nas configurações truck, furgão e furgão vidrado, com PBT de 3,5 e 4,25 toneladas. A linha conta com duas opções de bateria (81 kWh e 113 kWh).