Dos motores às tomadas: o Brasil acelerando para o futuro em 2024

A Volkswagen Caminhões e Ônibus alcançou a liderança no ranking de implementações em 2024, de acordo com dados publicados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir). A montadora respondeu por cerca de 25 mil veículos emplacados no último ano, totalizando 35,9% do volume total entre os associados. O Constellation é o modelo mais buscado para instalação de implementos rodoviários, e a montadora lidera nos segmentos de construção civil e coleta de resíduos Na lista das implementações recebidas por caminhões Volkswagen, destacaram-se principalmente os modelos destinados ao transporte de carga geral, representando cerca de 30% da demanda, seguidos pelas opções de carrocerias para transporte de carga seca, baú frigorífico, tanque e basculante, que também compuseram grande parte dos licenciamentos registrados pela associação. Entre os caminhões da marca, a família Constellation despontou com cerca de 14 mil unidades registradas. Os dados demonstraram ainda que as opções destinadas às operações de construção civil e coleta de resíduos – setores em que a montadora lidera – tiveram um bom desempenho, ultrapassando a marca de 80% de participação no segmento de limpeza urbana, com as linhas Constructor e Compactor.

Quando a logística frutifica

Caminhão Mercedes-Benz Accelo 1117 da Iberfrut (Divulgação)

O novo Accelo, lançado na Fenatran 2024, em novembro, conquistou a aprovação da Iberfrut, fornecedora de hortifrutigranjeiros com 50 anos de atuação no Rio de Janeiro, a primeira a adquirir o novo caminhão leve da Mercedes-Benz. O veículo foi encarroçado, adesivado e já entrou em operação em janeiro. O cliente trabalha com caminhões Mercedes-Benz há 30 anos, tendo atualmente mais de 20 veículos Accelo Euro 6, entre modelos 817 e 1017, para atendimento a clientes da Região Metropolitana, oceânica e interior fluminense. Os novos Accelo 917, 1117 e 1417 6×2 passam a atender às faixas de PBT de nove, 11 e 14 toneladas, resultando em um ganho de até 1,2 tonelada de capacidade de carga. O lançamento do 1117 marca a entrada da Mercedes-Benz no segmento de caminhões médios com 11 toneladas de PBT. Com um design “clean”, que reúne detalhes futuristas e clássicos, o novo Accelo segue as linhas do novo Actros L e do caminhão elétrico eActros, atrações da Mercedes-Benz no salão IAA 2024 na Alemanha. O motor é o OM 924 LA, com potência de 163 cavalos e torque máximo de 62,2 kgfm.

Nas tomadas paulistanas

Ônibus elétrico BYD D9W na capital paulista (Divulgação)

Na semana de celebração do aniversário da cidade de São Paulo, a BYD Brasil entregou 60 ônibus 100% elétricos para a frota de transporte urbano da capital paulista. Produzidos na fábrica da empresa em Campinas (SP), os veículos com 12,98 metros de comprimento são do modelo D9W e, segundo a fabricante, promovem uma economia significativa para operadores de transporte público. Com tempo médio de recarga de duas a três horas, os veículos têm consumo de energia eficiente, resultando em custos operacionais até 70% menores em comparação aos modelos a diesel. Projetado para atender a longas jornadas diárias, o D9W oferece uma autonomia de até 250 quilômetros e capacidade para 80 passageiros sentados. O sistema de freios regenerativos, que converte a energia de frenagem em eletricidade para recarregar as baterias, reduz ainda mais o consumo geral. O design Low Entry elimina degraus, facilitando o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, enquanto a suspensão pneumática ajustável garante maior conforto e segurança tanto para passageiros quanto para os motoristas. Com essa frota, a cidade de São Paulo terá, ao todo, 152 ônibus elétricos somente da BYD. No Brasil, o número chega a 313 unidades de vários modelos. De acordo com a BYD, os veículos podem operar por até 15 anos, superando a média de dez anos dos ônibus a diesel.

Mobilidade urbana mato-grossense

Ônibus Iveco Bus 17-280 para a Translocave (Divulgação)

Usuários do transporte coletivo de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, passaram a ser atendidos em janeiro por uma nova frota de ônibus produzidos pela Iveco. Ao todo, foram fornecidos 20 novos Bus 17-280 para a Translocave, empresa que já era cliente da marca e agora assumiu a concessão do serviço na cidade. Os veículos vêm com a tecnologia Euro 6, que traz menores emissões. Produzido no Complexo de Sete Lagoas (MG), o Bus 17-280 foi desenvolvido de acordo com a realidade do operador brasileiro. Na versão Euro 6, o Bus 17-280 ficou mais eficiente e robusto. Concebido com base no conceito “downspeeding”, o chassi permite que o motor opere com baixas rotações e torque elevado, resultando em maior eficiência, redução do consumo de combustível e maximização da vida útil do propulsor. O motor FPT N67 Euro 6, com injeção eletrônica Common Rail e a tecnologia pós-tratamento Hi-eSCR (recirculação catalítica seletiva), entrega 280 cavalos de potência e torque de 96,8 kgfm, maior faixa de performance da categoria. Além da aplicação urbana, o Bus 17-280 pode ser montado em carrocerias para aplicações rodoviárias e de fretamento. Com Peso Bruto Total (PBT) de cerca de 17 toneladas, o modelo permite configurações de até 59 passageiros.