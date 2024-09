Volkswagen Constellation: potência e desempenho para a construção civil

A família Constructor de caminhões vocacionais da Volkswagen acaba de ganhar um novo membro: o Constellation 33.260 8×4. Os novos veículos contam com tração 8×4, entre-eixo reduzido e suspensão reforçada, características essenciais para garantir durabilidade e alto desempenho em terrenos acidentados e nas exigentes demandas das obras de construção civil. As novas configurações permitem ainda melhor distribuição e maior capacidade de carga ao veículo. Um dos principais diferenciais do 33.260 8×4 é sua manobrabilidade. Graças ao raio de giro reduzido, o caminhão se movimenta com facilidade em espaços confinados, como canteiros de obra, subsolos e áreas urbanas. Pensando na segurança dos operadores e na eficiência do trabalho, o caminhão também é equipado com freios ABS, controle de tração e assistência de partida em rampa. Os caminhões vocacionais da Volkswagen saem de fábrica já preparados para o implemento, reduzindo tempo, investimento para instalação e custos operacionais. Em 2023, a Volkswagen Caminhões e Ônibus liderou as implementações destinadas a diferentes segmentos, segundo dados da Associação Nacional Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir), representando 36,7% do volume total de veículos emplacados pelos associados, o que corresponde a mais de 22.200 unidades.

De olho nos pesados

Lubrificante Ipiranga Brutus Performance SAE 10W-30 CK-4

(Divulgação)

A Ipiranga Lubrificantes anuncia o lançamento do Ipiranga Brutus Performance SAE 10W-30 CK-4, um novo lubrificante semissintético para veículos pesados a diesel. Atende à Mercedes-Benz por meio da homologação DTFR 15C100 (antiga MB Approval 228.31), além de poder ser aplicada nas frotas com Euro 5 e Euro 6, em circulação desde 2023, e que têm padrões de emissões de gases mais restritivos, demandando um lubrificante de tecnologia superior. É aprovado ainda nas especificações Volvo VDS-4.5, Daimler Truck DTFR 15C100 (antiga Mercedes-Benz 228.31), ACEA E11-22 e API CK-4. Disponível em revendas autorizadas, o Ipiranga Brutus Performance SAE 10W-30 CK-4 é ideal para os segmentos de transporte de cargas, usinas, agronegócio e construção civil, garantindo maior eficiência e durabilidade para os motores de veículos pesados. Segundo a Ipiranga, o novo lubrificante oferece desempenho diferenciado em comparação aos óleos de base mineral, com exclusivo controle termo oxidativo, que ajuda a manter a sua vida útil por mais tempo. Pode ser usado em motores com ou sem sistemas de pós-tratamento do tipo EGR (recirculação de gases) e SCR (redução catalítica seletiva), inclusive naqueles equipados com filtro particulado a diesel (DPF), utilizando óleo diesel com baixo teor de enxofre.

Nos pontos do Sul

Ônibus Iveco Bus 17-280

(Divulgação)

A Iveco Bus comercializou 42 unidades do Daily Minibus e do chassi BUS-17-280 para quatro empresas operadoras da região Sul do Brasil. As entregas incluem sete unidades do Bus 17-280 Urbano e uma do Daily Minibus 50-180 para a Viação Graciosa, de Curitiba (PR), cinco do BUS 17-280 urbano, sete do BUS 17-280 fretamento e nove do Daily Minibus 45-160 para a Viação Castelo Branco, de Quatro Barras (PR), cinco do Bus 17-280 Urbano para a Oceânica Sul, para operação em Pontal do Paraná (PR), Guaratuba (PR) e Itapoá (SC), e oito do Bus 17-280 urbano para a Viação Santa Clara, para operação na Grande Curitiba e Novo Hamburgo (RS). “Fornecemos um conjunto completo, adequado às necessidades específicas de cada cliente, com os melhores resultados”, comemora Danilo Maccachero, gerente nacional de Vendas da Iveco Bus.

No Planalto Central

Ônibus elétrico Caio eMillennium da Rápido Araguaia

(Divulgação)

A HP Transportes Coletivos e a Rápido Araguaia adquiriram, recentemente, 60 ônibus da Caio a diesel e elétricos, para atender à Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), unidade sistêmica composta por todas as linhas e serviços que servem Goiânia (GO) e os 18 municípios integrados. Dos 60 ônibus, dez são da carroceria eMillennium com lotação total para 101 passageiros, encarroçadas sobre o chassi Scania K310 IB6X2 4, piso alto, de 15 metros de comprimento, terceiro eixo direcional, sistema de eletrificação Eletra e baterias Weg, sendo cinco para a HP Transportes Coletivos e outras cinco para a Rápido Araguaia. Já as 50 unidades do Apache Vip V com lotação total para 104 passageiros, de chassi Volkswagen, com terceiro eixo direcional e com 15 metros de comprimento, são 25 para a Rápido Araguaia e mais 25 para a HP.