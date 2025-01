Monobloco faz esquenta para o Carnaval dia 25, na Audio

Como já é tradição, o Monobloco faz o aquecimento para o Carnaval de 2025 com a festa mais aguardada de janeiro. Será no sábado, dia 25, na Audio, abrindo as comemorações pelos 25 anos que o Monobloco completa este ano. A festa terá a participação da bateria formada pelos alunos da oficina de percussão em São Paulo.

No Carnaval de 2025, o Monobloco lança o tema “Nossa história de amor”, em homenagem aos muitos encontros que marcam a sua trajetória: amizades que nasceram, casais que se formaram, filhos que cresceram ao som de sua batucada contagiante. Celso Alvim, um dos fundadores e mestre das baterias de São Paulo e Rio de Janeiro, conta mais: “Acima de tudo, são as histórias de amor que marcam a nossa trajetória de 25 anos, e os batuqueiros do Monobloco estão na maior expectativa para fazer um Carnaval inesquecível em São Paulo, que sempre nos devolveu em dobro todo esse amor, a cada ano”.

Na festa da Audio, clássicos do repertório do Monobloco, como “Taj Mahal”, “Fio Maravilha”, “Explode Coração” e “Saideira” estão garantidos no roteiro. Se o tema fala de amor, a festa terá ainda “Toda forma de amor”, “Eu também quero beijar” e “Do seu ladro”, sempre com aquela levada percussiva característica, que abraça todos os ritmos e estilos musicais.

Em 2025, o desfile do Monobloco em São Paulo acontece dia 23 de fevereiro, no já tradicional entorno do Parque do Ibirapuera. Muito além de um bloco do carnaval de rua, o Monobloco forma percussionistas nas oficinas e workshops que ministra de forma permanente, nas duas cidades onde desfila: Rio de Janeiro e São Paulo.

Monobloco na Audio

Sábado, 25 de janeiro

Abertura: 21h

Classificação etária: 18 Anos

Av. Francisco Matarazzo, 694

Ingressos: a partir de R$70,00