‘Moldar uma geração responsável no trânsito é criar uma sociedade segura’, diz PM do CPTran de SP

A partir desta quarta-feira (18), o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) de São Paulo realizará ações e palestras para reforçar a importância da atenção dos motoristas que utilizam as ruas, avenidas e rodovias do estado. Diversas atividades educativas também serão feitas para cerca de 2,4 mil crianças de escolas públicas e privadas, com idades entre 4 e 9 anos. Até o dia 25, a semana é focada na conscientização.

Desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 1997, a data passou a ser referência para a realização de ações que promovem um tráfego mais seguro. Em alusão à data, o CPTran planejou uma série de eventos, principalmente para o público infantil. Haverá atividades voltadas à segurança e educação no trânsito. A expectativa é receber 2,4 mil crianças até a próxima quarta-feira (25), marcada como Dia Nacional do Trânsito.

O tema das atividades deste ano é “A Paz no Trânsito Começa Por Você”. Uma delas é a tradicional pista mirim com bicicletas. As crianças aprendem na prática a usar corretamente a faixa de pedestre, a atenção com as cores do semáforo e a importância das placas de sinalização e das regras de trânsito.

Além disso, outra atividade educativa popular entre as crianças é o teatro de fantoches, que mostra situações do cotidiano, que podem acontecer no trânsito. O cabo Eliseu Varela está na Polícia Militar há 18 anos e começou as apresentações em 2016. “Nossa mensagem é passada de forma lúdica, por meio de brincadeiras e interações com os bonecos. As crianças aprendem sorrindo”, disse. Segundo ele, ensinar é uma das partes mais gratificantes. “Amo o que faço. Fazer parte da mudança e colaborar no ensino dessas crianças é essencial. Elas são multiplicadoras da educação, inclusive no ambiente familiar”, completou.

No Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) também haverá palestras direcionadas a motoristas. O Policial Militar André Vaz de Lima, que integra o CPTran há 17 anos, começou a ministrar palestras a condutores de empresas públicas e privadas em 2014. Para ele, além de orientar adultos também é essencial conscientizar as crianças. “Estamos não apenas preparando elas para serem motoristas responsáveis no futuro, mas também ajudando a construir uma sociedade mais segura e consciente”, disse. “As crianças que entendem as regras de trânsito e os riscos associados tendem a se comportar de maneira mais segura como pedestres e futuros motoristas, o que pode reduzir significativamente os acidentes envolvendo jovens”, completou.

Ainda durante a semana, as equipes irão intensificar operações tradicionais, como a Direção Segura. Até agosto deste ano, a ação resultou na abordagem de mais de 205 mil condutores para a realização de testes de bafômetro. Além disso, neste ano, 102 motoristas foram presos em flagrante por embriaguez. A PM ainda realizou mais de 1,8 mil bloqueios para garantir a segurança no trânsito e a fluidez do tráfego.