Mogi Shopping reúne 21 vagas de emprego em segmentos diversos

O Mogi Shopping está com diversas vagas de emprego disponíveis neste início de semana para quem está em busca de uma colocação profissional. A área de vendas tem o maior número de postos a serem preenchidos, em diversos segmentos, como vendas, atendimento, estoquista, entre outros. Há também ofertas de emprego na área de alimentação. As informações constam no painel atualizado semanalmente com base nos dados informados pelos lojistas.

As vagas são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 20/01/2025

1 – Montana Grill

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Necessário ter experiência, disponibilidade de horário e residir em Mogi das Cruzes. Salário a combinar, prêmio mensal, VT e registro em carteira. Enviar currículo para o e-mail [email protected]

2 – MMartan Mogi

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Deve ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. A empresa procura vendedora maior de 30 anos, com experiência em vendas. Deixar currículo na loja ou encaminhar pelo WhatsApp (11) 98229-7173.

3 – Divino Fogão

Cargo: Coordenador(a) de loja

Descrição: Deve ter disponibilidade de horário. Necessário ter experiência com restaurante, ser pessoa responsável, persuasiva e ter liderança. Atuará com NFs, fechamento de caixa, escala, compras e vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97073-5827 e informar: Vaga para Coordenador(a).

4 – Spoleto

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar na área de atendimento. Necessário ter experiência em restaurante ou fast food e disponibilidade de horário. Salário a combinar, prêmios, VT e registro em carteira. Enviar currículo para o e-mail [email protected].

5 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Irá atuar no abastecimento, reposição, organização e limpeza do setor, recebimento e conferências de produtos, e atendimento geral ao cliente de forma personalizada e consultiva. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail [email protected].

6 – Mix Eletronics

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, organização da loja e auxílio na limpeza. Importante ser proativo e ter boa comunicação. Enviar currículo no WhatsApp (11) 4798-2398.

7 – Montana Grill

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 11h às 16h. Vaga para menor aprendiz, estudando ensino médio, com residência em Mogi das cruzes. Valor da bolsa: a combinar. Enviar currículo para o e-mail [email protected]

8 – Risotto Mix

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Irá atuar no pré-preparo de alimentos e montagem de pratos. Horário das 14h50 às 23h10. TV, refeição no local e salário de R$ 1.949,05, plano de carreira, adicional noturno e banco de horas. Entregar currículo na loja.

9 – Risotto Mix

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário das 14h50 às 23h10, com 1 hora de almoço. Vale-transporte, refeição no local, R$ 100 de bonificação se não faltar, bonificação quebra de caixa R$ 95. Salário de R$ 1.949,05. Deixar currículo na loja.

10 – Fortunatti

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 10h às 18h. Faixa salarial: R$ 1.850,00 + comissão (após período de adaptação). Irá atuar no atendimento de clientes. Não é necessário ter experiência em moda masculina. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 96789-5888 ou entregar pessoalmente.

11 – Divino Fogão

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Importante ter disponibilidade de horário, ser ágil e proativo. Irá atuar na preparação de sucos, porções, pratos à la carte e delivery, manusear forno combinado e fritadeira. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97073-5827.

12 – Usaflex

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes com excelência. Deve ter habilidade com redes sociais, com experiência na área. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 93927-9104 ou entregar pessoalmente na loja.

13 – Arezzo

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa salarial: comissão + premiação. Irá atuar no atendimento de clientes. Importante gostar de moda, ser dinâmico, proativo, ter habilidades em redes sociais, estar disposto a desafios. Enviar currículo para o e-mail [email protected].

14 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário de R$ 1.800 a R$ 1.900 fixo + comissão. A empresa está em busca de pessoas comunicativas, dinâmicas e apaixonadas por vendas. Interessados devem entregar o currículo na loja.

15 – L’occitane

Cargo: Atendente

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa Salarial: R$ 1.894,90 + VT. Irá atuar no atendimento de clientes. Deve ser proativo e ter comprometimento. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99600-0986.

16 – Claro

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 13h40 às 22h. Faixa Salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes, venda de produtos e serviços. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99309-8677 ou entregar presencialmente na loja.

17 – Lud Co.

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa Salarial: a combinar. Necessário ter experiência, ser comunicativa, organizada, com habilidades para oferecer um atendimento personalizado. Deixar currículo na loja ou encaminhar para o WhatsApp (11) 2610-5568.

18 – Lud Co.

Cargo: Gerente

Descrição: Importante ter disponibilidade de horário. Faixa Salarial: a combinar. Deve ter experiência comprovada na área, desenvolver e implementar estratégias de vendas para atingir metas. Deixar currículo na loja ou encaminhar para o WhatsApp (11) 2610-5568.

19 – Smart Tecnology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h. Faixa Salarial: inicial de R$ 1.800,00 + premiação. Deve ter experiência para atuar como vendedor(a) de quiosque de acessórios para celular, smartwatches, capas e aplicação de películas. Encaminhar o currículo para o WhatsApp (11) 91241-0388.

20 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário fixo de R$ 1.804,06 + comissão (com base em vendas). Deve ter experiência em vendas. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 96332-9299.

21 – Prego

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho: Tarde – segunda das 14h às 22h /terça a sexta das 16h às 22h / sábado das 12h às 22h / folga fixa na semana / domingo escala de 1×1. Faixa Salarial: R$ 2.223,00. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo no WhatsApp (11) 99360-8790 (gerente Priscila).