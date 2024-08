Mogi Shopping comemora Dia dos Pais com sorteio de adegas climatizadas

O Mogi Shopping promove, de 1 a 13 de agosto, campanha especial em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo do mês. O empreendimento irá sortear três adegas climatizadas e também presenteará os clientes com vinhos. Degustação e aula de harmonização com sommelier também fazem parte da ação para tornar a experiência ainda mais diferenciada, exclusiva e completa.

A cada R$ 400 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, durante o período da campanha, com o cadastro das notas fiscais no aplicativo do shopping, o cliente tem direito a um número da sorte para concorrer às adegas climatizadas, da marca Brastemp. O sorteio das adegas será no dia 14/8, pela loteria federal, e a divulgação no dia 15/8.

E tem mais: o cliente também leva, de presente, um vinho Salton Paradoxo (1 por CPF, até o término dos estoques). Após o cadastro das notas, no aplicativo, basta fazer a retirada do vinho no ponto de trocas, ao lado da loja Hering.

No local, preparado especialmente para receber os clientes participantes da campanha, também será oferecida masterclass com degustação de vinhos.

Um especialista abordará a história da Salton e tipos de vinhos, acompanhado da experimentação do espumante Salton Ouro Brut e do Paradoxo Pinot Noir. O sommelier também explanará sobre as características de cada um. Quem participar da aula ainda aprenderá dicas de harmonização.

O ponto de trocas funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. O APP do shopping para cadastro das notas fiscais está disponível para Android e IOS e pode ser baixado gratuitamente. O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site do empreendimento.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.brou telefone (11) 4798-8800.