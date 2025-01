Moeda Pet tem sucesso de participação de público na primeira edição de 2025

A primeira edição do ano do programa Moeda Pet movimentou o entorno do Parque Central, em Santo André, com a ação que troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos.

A iniciativa, realizada neste sábado (25), em sistema drive-thru, contabilizou 20 mil garrafas PET arrecadadas com a participação dos munícipes e quase uma tonelada de ração entregue.

“O programa Moeda Pet é uma das diversas iniciativas que tornaram Santo André referência em sustentabilidade. Unimos preservação do meio ambiente e cuidado com os nossos animais de estimação”, afirmou o prefeito Gilvan Junior.

O secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos, comemorou o sucesso da iniciativa. “Participaram hoje cerca de 180 pessoas. Comprovando a importância da ação, a partir de fevereiro, teremos novidades, levando o programa para as 30 comunidades onde ocorre o Moeda Verde, que troca recicláveis por hortifrúti“, anunciou.

Neste sábado, para animar ainda mais a ação, o programa contou com uma novidade: a participação de três personagens, como a gata Marie e dois cachorros que interagiram com os participantes. A próxima edição do Moeda Pet, no Parque Central, será realizada no dia 22 de fevereiro.

O material arrecadado é encaminhado a cooperativas que atuam no Aterro Sanitário Municipal de Santo André, onde as garrafas são recicladas e transformadas em geração de renda para os cooperados.

Para o munícipe trocar os recicláveis por ração é necessário que os resíduos estejam secos e limpos. Cada morador, por CPF, tem direito a levar até três quilos de ração.

Para Alessandro Specho, morador da Vila Marina, além do Moeda Pet ser uma solução para as garrafas, é um reforço para a alimentação dos animais de estimação. “Acaba que uma coisa ajuda a outra, e, no caso da minha cachorrinha, Bianca, de 10 anos, ela é tratada com ração desde que chegou em casa e é o que mais deixa ela saciada”, destacou ao elogiar a iniciativa.

Instituições também reconhecem a importância do programa. “Participamos desde a primeira edição. Arrecadamos e recebemos as garrafas de amigos, trazemos para cá e também captamos as tampinhas das garrafas. As tampinhas ajudam a beneficiar animais de abrigos, que hoje são cerca de 600”, compartilhou Gisele Simone Bance, representante da Associação Turma do Agita, que atua em prol dos animais e capta recursos, além de contribuir com ração e castração, entre outras iniciativas, para abrigos cadastrados e protetores independentes.

Um quilo de garrafa PET equivale, em média, a 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro ou 36 de 600 milímetros.

Balanço – Somente em 2024, o Moeda Pet recebeu mais de 250 mil garrafas de plástico, entregues por aproximadamente 2,5 mil munícipes. No período, a Prefeitura distribuiu cerca de 12,5 toneladas de ração.



Crédito:Helber Aggio/PSA

