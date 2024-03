Ao se perguntar quais as opções de lazer Santo André muitas respostas podem surgir, afinal estamos falando de uma cidade com parques, bares, baladas, restaurantes, cultura e uma efervescente vida noturna.

Nunca falta opções para o lazer em Santo André. Há inúmeras alternativas capazes de lhe proporcionar uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, sair com os filhos, dar boas risadas, paquerar, será sempre possível quando você se questionar sobre o lazer em Santo André.

Lazer em Santo André

A cidade é abastecida de diversas festas, festivais, gastronomia, então ao imaginar opções de lazer em Santo André saiba que será possível encontrar soluções diversas que atendem a todos os públicos.

5 opções de Lazer em Santo André

As alternativas na cidade são sempre capazes de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais. Veja agora 5 opções de lazer em Santo André.

Parque: Parque Central

Com seus incríveis 40 mil metros quadrados de gramado, 8 mil de canteiros de herbáceas, uma marquise de 300 metros e cerca de 10.500 árvores, este é o maior parque urbano de Santo André. Além de toda a sua área verde, ele possui ciclovia, playground, palco em forma de concha, pista para auto-modelismo, campo de futebol, quatro quadras poliesportivas, praças com equipamento para ginástica e até um bicicletário.

Endereço: Rua José Bonifácio, s/n Vila Assunção

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 20:00.

Bar: Santo Rock Bar

A verdadeira essência roqueira. Ambiente familiar, cardápio que vai de belas porções a lanches, cerveja nacionais e importadas, chopp gelado e belos drinks.

O Santo Rock Bar se orgulha em receber as melhores bandas covers e grandes nomes nacional e internacional. Já passaram por lá grandes nomes do rock nacional como Ira !, Detounautas Roque Clube, Raimundos, Di Ferrero (Nx Zero), Golpe de Estado, Shaman, Viper, Edu Falaschi, Supla, Fernando Anitelli (O Teatro Mágico), Maskavo, Maneva, Planta e Raiz e muitos outros.

Endereço: Av. Firestone, 1340 – Casa Branca.

Site: https://www.santorockbar.com.br/index.php

Balada: Loop Music

Diferente de tudo o que há no ABC, a Loop Music, em Santo André é um marco na região. Localizada na Rua das Figueiras, no Bairro Jardim, a Loop é o local ideal para quem prima pela exclusividade em primeiro lugar.

A casa tem capacidade para 400 pessoas, que são atendidas com máxima qualidade e prestígio pela brigada da Loop, que conta com três bares, três camarotes privativos com banheiros exclusivos, mezanino com bistrôs para os clientes que preferem privacidade ao fechar sua garrafa, pista principal para aqueles que gostam de dançar, palco central para apresentações especiais já programadas na Loop, além de fumódromo, chapelaria, manobrista, wi-fi, entre outras comodidades.

O cardápio também conta com as melhores opções nacionais e importadas.

Endereço: Rua das Figueiras, 1382 Bairro Jardim.

Site: https://www.facebook.com/musicloop/

Restaurante: Vassoura Quebrada

A unidade andreense do restaurante do Harry Potter tem capacidade para 188 pessoas sentadas, conta com 750 metros quadrados e é dividida em dois ambientes que são interligados, mas funcionam de maneira independente. Uma parte do estabelecimento funciona como hamburgueria, enquanto a outra conta com salão de festas e diversos brinquedos infantis, ambos com a cenografia inspirada no universo bruxo.

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – 1ºandar – Vila Homero Thon.

Horário de Funcionamento: Diariamente até às 22:00.

Site: https://www.vassouraquebrada.com.br/reservas-atrium

Parque: Antônio Fláquer (Ipiranguinha)

O Ipiranguinha é totalmente arvorado com playground, área para caminhada, equipamentos para ginástica e um palco. O parque também é sede da Banda Lírica de Santo André e, de uma feira de artesanato aos domingos.

Endereço: Rua Coronel Seabra, s/n – V. Alzira.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 22:00.

Como decidir o lazer em Santo André ideal para você

Na hora de escolher o lazer em Santo André, leve em conta seus gostos, o momento em que você está e o quanto pode gastar.

Falando das festas e eventos, a maioria deles são divulgadas pelas redes sociais. Instagram e Facebook, bem geral, são as redes favoritas para isso.

Os valores variam muito, o objetivo é realmente agradar a todos. Há opções com nome na lista e entrada vip até meia-noite, mas também é possível encontrar as que cobram consumação já no valor do ingresso, assim você não tem nenhuma surpresa ao final da noite.

É importante seguir as páginas dos lugares que dão dicas sobre o lazer em Santo André, assim você sempre estará informado sobre a agitada vida noturna da cidade.

Acessibilidade pode definir o seu lazer em Santo André

Santo André é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Assim, ao escolher as alternativas de lazer em Santo André, toda a população e visitantes poderão aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer, e sempre voltando em segurança para casa.

Aniversários

É importante saber que há diversas possibilidades de lazer em Santo André para o seu aniversário. Há baladas, restaurantes e festas sempre abertas a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso. Ou aproveitar o ar livre em algum dos diversos parques da cidade.

As informações sobre os lugares citados neste artigo podem ser obtidas nos sites linkados acima.

