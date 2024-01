Moeda Pet realiza primeira edição de 2024 neste sábado

A primeira edição de 2024 do Moeda Pet será realizada neste sábado (27), das 9h às 13h, no Parque Central, em Santo André, em sistema drive-thru.

O programa que troca um quilo de garrafas PET por um quilo de ração para cães e gatos entra em seu quinto ano beneficiando mais de 5 mil munícipes com a distribuição de 17 toneladas de alimento para os animais e retirando do meio ambiente cerca de 345 mil materiais recicláveis.

“Sempre é bom lembrar que todo esse resíduo descartado irregularmente demora 400 anos para se decompor. Enquanto isso não acontece, as embalagens plásticas poluem águas e contaminam os animais. E ainda podem causar entupimentos em valas e bueiros, provocando enchentes”, alerta o secretário de Meio Ambiente de Santo André, Fabio Picarelli.

Para participar do Moeda Pet basta levar 20 garrafas de dois litros, 25 de um litro, ou 36 de 600ml. Cada pessoa, por CPF, tem direito a três quilos de ração, no máximo. Também é possível doar às ONGs cadastradas pela Prefeitura.

O material arrecadado é levado para o Aterro Municipal de Santo André, onde as cooperativas fazem a reciclagem e revertem em geração de renda aos cooperados.

O programa conta com a participação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente; do Banco de Rações do Fundo Social de Solidariedade; do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); e do Dr.Hato Hospital Veterinário.

As empresas interessadas em apoiar o Moeda Pet podem entrar em contato no telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. A adesão de novos parceiros contribuirá com o aumento de ração, que poderá resultar na expansão para outras áreas da cidade.

Serviço

Moeda Pet

Data: 27/1/24 (sábado)

Horário: 9h às 13h

Local: Parque Central

Endereço: Rua José Bonifácio, s/nº – Vila Assunção

Evento gratuito