Modera SP alcança 45 mil usuários cadastrados

O Modera SP, disponibilizado dentro do aplicativo e-saúdeSP, da Saúde Municipal, atingiu uma base de 45 mil usuários. Voltada à avaliação e prevenção do consumo nocivo de bebidas alcoólicas, ela vem sendo utilizada pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde como uma importante aliada no trabalho de conscientização sobre os riscos relacionados ao consumo de álcool.

Além de promover educação em saúde, o dispositivo identifica os casos graves para oferta de tratamento na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do município.

Na cidade de São Paulo, 20% das pessoas maiores de 18 anos consomem bebida alcoólica de forma abusiva, de acordo com a edição de 2023 do inquérito telefônico Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas (Vigitel), do Ministério da Saúde.

Ferramenta utiliza questionário validado pela OMS

Após acessar o e-saúdeSP, a jornada do usuário no Modera SP se inicia com as respostas ao questionário “Alcohol Use Disorders Identification Test” (Audit), criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e validado no Brasil. Por meio de até 10 respostas, a ferramenta gera uma pontuação que identifica padrões de consumo de álcool, classificando-os em quatro zonas de risco.

Para cada zona de risco é estabelecida uma intervenção breve que inclui feedback, aconselhamento sobre saúde, dicas para reduzir os riscos do consumo, além da proposta de tratamento para pessoas consideradas como de alto risco para dependência.



A intervenção breve é ofertada por meio de uma mensagem que classifica o risco de consumo de álcool, categorizando-o como Baixo Risco, Risco Moderado, Alto Risco ou Possível Dependência, seguido por devolutiva personalizada com orientações para a prevenção e promoção da saúde. Vale lembrar que a Triagem e Intervenção Breve é considerada uma das cinco estratégias de alto impacto para reduzir os danos causados pelo álcool no mundo de acordo com a OMS.

Após o resultado gerado pelas respostas ao questionário, a ferramenta conduz o usuário para o “Plano de Mudança”, incentivando a reflexão sobre a redução ou interrupção do consumo. Nesta fase, o indivíduo pode acessar vídeos motivacionais, realizar um quiz sobre mitos e verdades sobre a bebida, refletir sobre as motivações para beber, praticar exercícios respiratórios e receber sugestões de comportamentos substitutos. O usuário também pode estabelecer um limite de consumo semanal, que será registrado no “Diário de Consumo” monitorado semanalmente.

Já a biblioteca de conteúdos oferece informações sobre receitas de drinques sem álcool, prejuízos do álcool para a saúde, custos associados e vídeos com dicas de especialistas, além de fornecer recursos para encontrar ajuda especializada em álcool e drogas através de um link para a página da prefeitura.

No caso da identificação de zona 4 (possível dependência), a UBS é notificada para a realização de busca ativa e oferta de tratamento médico e multidisciplinar. Dessa forma, é feita a abordagem, o diagnóstico e a intervenção, seja por tratamento individual, atividades coletivas ou encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD).

Piloto aconteceu na zona leste

Antes de seu lançamento dentro do e-saúdeSP, o Modera SP foi testado em um projeto-piloto na Supervisão Técnica de Saúde (STS) de São Miguel Paulista, zona leste da capital. Para a escolha da região, foi levado em consideração o perfil e envolvimento das equipes como essencial no projeto piloto.

Na época da realização do piloto, Vivian Silva de Melo era gestora da UBS Nitro Operária, uma das unidades que participou do projeto zona leste. “A capacitação da equipe envolveu psicóloga, médico, assistente social e outros profissionais, depois tivemos uma apresentação geral do projeto, realizada por uma equipe da SMS”, relata a gestora.

Segundo Vivian, a partir daí o desafio da equipe foi divulgar a ferramenta no território. “Preparamos um folder, e também incluímos uma estação sobre o Modera SP no Avança Saúde Mulher, no mês de março, estimulando as pessoas a entrarem na ferramenta com o suporte dos nossos profissionais”, comenta a gestora, lembrando que 22% dos moradores da região têm mais de 60 anos.

Ao longo de 2024, a UBS registrou o acesso de 765 pacientes ao Modera SP, em sua maioria com consumo moderado de álcool. Também houve o caso de ao menos um paciente que buscou a UBS para pedir ajuda contra o vício. Em casos como este, a unidade atua em conjunto com o Caps, mas Vivian pondera que, a partir da capacitação da equipe e do lançamento do Modera SP, a equipe Multi da UBS ganhou impulso para dar suporte aos pacientes quando o assunto é consumo de álcool. “O que entendemos, lidando com o Modera SP, é que é uma ferramenta para todos, e não apenas para quem faz uso abusivo do álcool, uma vez que uma das suas principais funções, graças aos múltiplos recursos de que dispõe, é justamente estimular que se mantenha um consumo moderado de álcool”.

Usuário relata redução do consumo

Edilson de Luma Paes Landim, 56, paciente UBS Nitro Operária, conta que começou a beber aos 17 anos, e nunca mais parou. Chegou a morar na rua em 2017, e foi então, quando já era adicto de outras substâncias além da cachaça (“chegava a beber um litro por dia”), que buscou ajuda em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e Drogas. Hoje ele está afastado da família (tem dois filhos), sem trabalho fixo, com dificuldades motoras, já que as mãos tremem muito, e mora com a mãe de 84 anos na zona leste, onde é atendido, além da UBS, pelo Caps Adulto São Mateus.

No Caps ele foi apresentado ao Modera SP. “Eu cheguei em casa, baixei o e-saúdeSP e já entrei na ferramenta; para a minha surpresa, quando fui direcionado a um teste de mitos e verdades sobre o álcool, errei todas as respostas, e percebi que sabia muito pouco sobre o que a bebida pode causar”, comenta Edilson, que, com o auxílio da ferramenta, conseguiu implementar um plano de redução do consumo, alcançando resultados que seriam inimagináveis há bem pouco tempo. “Há três meses que bebo só esporadicamente, e troquei a cachaça pela cerveja; esta semana só consumi uma latinha”, conta ele, que entra no Modera SP todos os dias para manter-se motivado e acessar conteúdos. “Gosto especialmente dos vídeos”.

Sobre o e-saúdeSP

O aplicativo e-saúdeSP, que, entre outras funcionalidades, conta com o Modera SP, foi lançado em 2020, durante a pandemia de Covid-19, como uma ferramenta para permitir que os paulistanos passassem por avaliação médica por videochamada, sem a necessidade de ir até as unidades de saúde. O desenvolvimento da ferramenta foi possível por meio de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Desde o seu lançamento, a plataforma, que vem agregando múltiplas funcionalidades, contabiliza 6,2 milhões de downloads pelos sistemas Android e IOS, com um total de 4,3 milhões de usuários cadastrados e 26,2 milhões de acessos. Além disso, mais de 2,3 milhões de atendimentos foram realizados, incluindo teleconsultas.