Mobly abre as portas do seu primeiro estande na BGS 2024

A Lex Gamer, marca exclusiva do grupo Mobly, está presente pela primeira vez no Brasil Game Show (BGS), o maior evento de games da América Latina. A edição de 2024 acontece entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Na BGS 2024, a Lex Gamer afirma sua missão de elevar a experiência dos gamers, apresentando uma linha completa de cadeiras e mesas desenvolvidas para alavancar o desempenho dos jogadores. Além dos produtos, o stand LEX powered by Mobly será uma imersão no universo da tecnologia.

Entre as diversas ativações tecnológicas, os visitantes poderão interagir com um cachorro robô – que vai ficar passeando pelo espaço –, experimentar óculos de realidade aumentada , registrar momentos inesquecíveis em uma cabine de fotos, participar de interações com influenciadores e cosplayers, além de ganhar brindes variados, tornando a experiência ainda mais envolvente.

A BGS 2023 atraiu mais de 328 mil visitantes, 20 mil profissionais do setor e mais de 8.900 jornalistas e influenciadores. Este ano, a expectativa é superar esses números, consolidando a feira como o principal ponto de encontro da cultura gamer

Lex powered by Mobly promete um stand inovador, com áreas de descanso, mesas e cadeiras para teste, e uma série de interações imersivas no mundo tecnológico. Todos os entusiastas do universo gamer estão convidados a se juntar a essa experiência única na BGS 2024.