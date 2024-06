Mobilidade urbana é pauta na sessão da Câmara de São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou na tarde desta terça-feira, 4, em segundo turno, o projeto de lei que institui no município o Programa Bicicleta Brasil (PBB), trazendo para o plenário a discussão sobre mobilidade urbana.

O vereador Marcos Fontes (PP), autor da matéria, explicou durante sua fala na tribuna que o projeto tem como objetivo a instituição do programa no município, pois o mesmo já foi criado. O parlamentar também ressaltou em sua fala a importância do tema. “Muito importante sim. É o desenvolvimento, é a diminuição da poluição, melhora sim os índices de saúde”, ressaltou Fontes.

Na redação do projeto de lei é pontuado os objetivos do Programa Bicicleta Brasil, que incluem a incorporação da bicicleta como meio de transporte, ponto que traz uma melhora na mobilidade urbana, além dos sistemas cicloviários no planejamento territorial.

Na justificativa que acompanha a matéria, é ressaltado que a demanda da lei vem por conta das “necessidades de revisão dos conceitos de mobilidade urbana, conscientizando a população e mudando a postura do Poder Público sobre a inserção de bicicletas como alternativa de transporte limpo e seguro”.