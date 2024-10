Mitsubishi Cup realiza etapa dupla em São João da Boa Vista neste fim de semana

A Mitsubishi Cup, mais tradicional rally monomarca cross country de velocidade da América Latina, realiza neste fim de semana, entre os dias 24 e 26 de outubro, etapa dupla da competição. A pacata cidade de São João da Boa Vista, a mais de 200 quilômetros da capital paulista, será o palco da disputa que começa a consolidar a tabela do campeonato.

Devido à seca que assolou o Estado de São Paulo nos últimos meses, a etapa que ocorreria em setembro precisou ser adiada para preservação das propriedades que recebem o rally e garantir a segurança de todos os envolvidos.

Como forma de compensação, a etapa em São João da Boa Vista será realizada em formato duplo, aumentando a emoção e a competitividade para os pilotos e navegadores. O evento será crucial para os principais candidatos ao título, que terão a oportunidade de consolidar suas posições e garantir vantagem nesta reta final.

Além disso, a previsão de chuva na região trará um desafio extra, tornando o terreno mais complicado e a prova ainda mais imprevisível. Os pilotos terão que lidar com as dificuldades do percurso somadas às condições climáticas adversas, o que promete deixa a adrenalina em seu nível máximo.

A transmissão ao vivo começará às 8h no canal oficial da Mitsubishi Motors no YouTube na sexta-feira (25) e sábado (26). O canal Bandsports reforçará a cobertura da competição a partir das 10h na sexta-feira e das 12h30 no sábado.

Nesta etapa dupla, os veículos competidores estarão distribuídos entre as seguintes categorias:

• Eclipse Cross R CUP

• L200 Triton ER CUP

• Outlander Sport R CUP

• Outlander Sport R PRO

• L200 Triton Sport RS CUP

• L200 Triton Sport RS PRO

• L200 Triton Sport R CUP

• L200 Triton Sport R PRO

Todos os veículos da Mitsubishi Cup são especialmente desenvolvidos pela marca dos três diamantes, com a expertise técnica da Spinelli Racing, responsável pela organização e pelas especificações técnicas da competição.



Os pilotos e navegadores enfrentarão dois percursos desafiadores de 34 quilômetros, dividido em três voltas cada. Além das irregularidades do terreno, terão que lidar com a chuva que está prevista para a região na data da competição, o que aumentará consideravelmente o nível técnico da prova. A pista molhada trará desafios extras com muita lama, intensificando a adrenalina para os competidores e o público.



A última etapa da Mitsubishi CUP tem data marcada para acontecer no Autódromo Velocitta em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo. Para saber mais clique aqui.



A temporada 2024 da Mitsubishi Cup tem patrocínio de Shell Rimula/Shell Helix, Safra, W. Truffi, JBL, Axalta, Grupo SADA, Atvos, Pirelli, MIT Consórcio, 3 Corações, Revo, Sem Parar, Pilkington, BAND, MIT Assinatura, MIT Seguros, MIT4Fun, M Tech, Salomon, Salton, Onodera, Dominos, Karcher, Águas Prata e Bio2.



Sobre a HPE Automotores

No mercado desde 1991, a HPE Automotores do Brasil é a representante oficial das marcas Mitsubishi Motors e Suzuki no País. Para a HPE, ser 4×4 é um estilo de vida.