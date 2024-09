Missão São Paulo Exporta vai gerar R$ 100 milhões para micro e pequenas empresas paulistas

Trinta e nove micro e pequenas empresas paulistas dos setores de alimentos, bebidas e produtos pet devem movimentar R$ 100 milhões em negócios ao longo dos próximos 12 meses, após participarem da primeira Missão São Paulo Exporta, que visitou Chile e Paraguai, entre o fim de agosto e o começo de setembro.

As empresas participaram de várias rodadas de negócios nos dois países com potenciais investidores e parceiros.

Durante a missão, os representantes das empresas também assistiram a seminários para que pudessem conhecer melhor os mercados chileno e paraguaio, participaram de visitas técnicas a empresas e receberam suporte para apresentarem seus produtos em espanhol.

O estado de São Paulo vende para Chile e Paraguai mais de R$ 1 bilhão por ano, em média.

A missão foi organizada pela InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e pela SP Negócios, agência de promoção de investimentos da cidade de São Paulo.

Também fizeram parte da parceria o Sebrae-SP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A missão contou ainda com o apoio das embaixadas do Brasil no Chile e no Paraguai e das Câmaras de Comércio desses dois países sul-americanos.