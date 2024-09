Missão de SP gera R$ 100 mi em negócios nos setores de alimentos, bebidas e produtos pet

A Missão São Paulo Exporta, que terminou na quarta-feira (4) com a participação de 39 empresas paulistas, deve gerar cerca de R$ 100 milhões em negócios nos setores de alimentos, bebidas e produtos pet ao longo dos próximos 12 meses. Nos últimos oito dias, uma comitiva com micro e pequenas empresas desses segmentos participou de várias rodadas de negócios no Chile e no Paraguai, com potenciais investidores e parceiros.

A Missão foi organizada pela InvestSP, agência de Promoção de Investimentos do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e a SP Negócios (agência de promoção de investimentos da cidade de São Paulo). Além de entidades do setor produtivo e de apoio ao empreendedor: Sebrae SP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Em média, o Estado de São Paulo vende, por ano, para Paraguai e Chile, o equivalente a mais de R$ 1 bilhão. Além das rodadas de negócios, a Missão São Paulo Exporta contou com seminários para que os empreendedores pudessem conhecer melhor os mercados paraguaio e chileno, visita técnicas a empresas, além de suporte para que os brasileiros conseguissem apresentar seus produtos em espanhol.

“São Paulo tem empresas de excelência na indústria alimentícia e no agronegócio, capazes de competir em qualquer mercado. Sem falar que os pequenos negócios são os que mais geram empregos no país. Por isso, temos trabalhado em ações e programas para aumentar a competitividade das empresas do Estado e ampliar o acesso delas ao mercado internacional”, diz o diretor Corporativo e Financeiro da InvestSP, João Paulo Hamú. Ele acompanhou a Missão, juntamente com os consultores dos Escritórios Internacionais da InvestSP, Pedro Pignatari e Jéssica Pavan.

Além do trabalho da matriz, em São Paulo, a InvestSP conta com uma rede de escritórios internacionais, com unidades na América do Norte, na Europa, na Ásia e no Oriente Médio, que atuam para atrair investimento estrangeiro para o Estado e abrir espaço para empresas paulistas no mercado internacional. Desde 2023, a agência promoveu mais de 50 missões internacionais.

Das 39 empresas que integraram a missão para Paraguai e Chile, 16 já tinham participado do Exporta SP, programa da SDE e da InvestSP que capacita empreendedores interessados em exportar. Com duração de quatro meses, ele conta com 20 encontros coletivos online, com professores da Fundação Instituto de Administração (FIA), além de quatro mentorias individuais. Não há custos para o participante, já que as despesas são pagas pelo Governo do Estado. Até agora, mais de mil empresas já foram capacitadas.