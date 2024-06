Miramar Shopping estende a oficina ‘Ação do Coração’ até o próximo dia 7 

A oficina da Ação do Coração do Miramar Shopping vai até o próximo dia 7, das 15 às 20 horas, no 2º piso do mall. Neste ano, o tema é “O Coração Em Paz: Uma Ação Para Falar Da Saúde Integral”.

No local, os interessados encontrarão material gratuito e voluntários para auxiliar na confecção dos corações de tecido. Os interessados poderão doar ainda corações feitos em casa, agasalhos em bom estado, brinquedos novos ou usados e alimentos não perecíveis.

Neste ano, o Miramar Shopping e a Ação do Coração selaram uma parceria durante a exposição ‘Art Of Love’, em maio. A obra, pintada pela artista muralista de Santos Luana Granado no centro do shopping e nomeada de ‘Força Materna’, foi doada ao movimento. Durante a oficina, a escultura ficará exposta no ambiente, junto com imagens dos locais por onde a ação passou ao longo dos seus 12 anos de existência.

Ao fim das confecções, os corações serão recolhidos e levados até a Praça Mauá, onde será realizada a comemoração do Dia Municipal da Ação do Coração, que neste ano será celebrado no dia 4 de agosto.

Serviço

Oficina da Ação do Coração

Data: Até 07/07

Horário: Segundas a domingos, das 15 às 20 horas

Local: 2º Piso, ao lado da loja Brinca Vila.

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga.

Sobre o Shopping:

Com 36 anos de história, o Miramar Shopping está de cara nova e com nova identidade visual. Com respeito à sua história, a nova marca carrega mais modernidade e sofisticação. O mall passou por mudanças internas, com a chegada de um mix de lojas modernas de vários segmentos, uma nova equipe de marketing e investimentos na área operacional, com foco na sustentabilidade.