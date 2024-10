Ministro do TCU compra R$ 816 mil em cavalos

O ministro Jhonatan de Jesus, do TCU (Tribunal de Contas da União), comprou cinco cavalos em leilões nos últimos dias pelo valor total de R$ 816 mil. Escolhido em 2023 pela Câmara dos Deputados para a vaga de Ana Arraes no TCU, o ex-deputado federal é filho do senador Mecias de Jesus (Republicanos).

Em nota, o ministro afirmou que “todas as aquisições, feitas em 40 parcelas, foram em conjunto com sua esposa e são compatíveis com a renda do casal.”

As compras foram feitas em dois leilões durante o Potro do Futuro e Copa dos Campeões, um dos principais eventos anuais da ABQM (Associação Brasileira do Cavalo Quarto Milha), realizados de 9 a 20 de outubro, em Araçatuba (a 519 km de São Paulo).

O ministro comprou três animais na quinta-feira (17) durante o 16º Leilão Haras Nossa Senhora de Aparecida e outros dois no sábado (19), no 5º Leilão Haras Two Brothers -Campeões do Futuro.

Na última eleição que disputou para deputado federal, em 2018, Jhonatan de Jesus declarou patrimônio de R$ 1,1 milhão ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Jhonatan de Jesus não estava presente fisicamente nos leilões, e as compras foram feitas por meio de lances de um operador da leiloeira responsável pela organização do pregão. Ele recebia as ofertas do ministro por meio do celular e repassava as propostas ao vivo ao pregoeiro que conduzia a disputa.

Com a aquisição dos cinco animais, o ministro irá pagar R$ 20,4 mil de parcelas mensais nos próximos 40 meses. Segundo o site do TCU, o salário bruto de Jhonatan de Jesus em setembro foi de R$ 41,8 mil (R$ 31,7 mil descontado o imposto de renda e contribuições previdenciárias).

As parcelas, nesse cenário, consumirão cerca de 60% do salário líquido do ministro –sem levar em consideração eventuais auxílios e penduricalhos recebidos.

Além de receber o salário, o ministro é sócio com sua esposa, Thallys Mendes de Jesus, na empresa EDJ Educação, Treinamentos e Eventos, que tem capital de R$ 300 mil.

A esposa do ministro, além de atuar na empresa, é bacharel em direito e estudante de medicina -o ministro também é médico.

Todos os animais adquiridos são de linhagens de corrida utilizados em provas de três tambores, modalidade em que o competidor deve fazer um percurso em formato de triângulo por entre três tambores no menor tempo possível.

A prova de três tambores é uma das que mais movimentam competidores, premiações e o comércio de cavalos da raça no país. Embora o cavalo Quarto de Milha e a prova tenham origem nos EUA, o Brasil se destaca na criação de animais dessa linhagem, que têm batido recordes de tempo nas pistas e de preço nos leilões.

Durante os dois leilões, o ministro foi apresentado por um dos leiloeiros como quem está montando “um grande projeto em Brasília e também em Roraima” (terra natal de Jhonatan de Jesus) e comprando “o que tem de melhor” em cavalos para a modalidade.

O animal mais caro adquirido por Jhonatan de Jesus foi a égua Martina Red por 40 parcelas de R$ 8.200 (R$ 328 mil no total).

A égua de cerca de cinco anos é valorizada por já conseguir, como competidora, tempos na casa dos 16 segundos. Atualmente, as principais provas de três tambores são vencidas pelas duplas de cavalo/competidor que completam o percurso em 16 segundos.

“Comprador, retornando as compras, é Jhonatan de Jesus. Está dando de presente para sua esposa. Vai correr a Cutter [IV Grand Slam Cutter, competição de 29 de outubro no Haras Raphaela, em Tietê, São Paulo] semana que vem, tá indo para Bauru, na casa do Bruno Neves [treinador de cavalos de três tambores], e depois vai para Brasília para correr lá com ela [esposa do ministro]”, disse o leiloeiro ao anunciar o ministro como comprador.

O segundo animal mais caro adquirido pelo ministro foi o cavalo castrado Iank Fame, por 40 parcelas de R$ 6.000 (R$ 240 mil).

O cavalo tem cerca de sete anos e acumula pontos no seu histórico de competidor. Assim como a égua Martina Red, o animal tem dezenas de tempos na casa dos 16 segundos e já foi campeão nacional do GP ABQM de 2023.

“Comprador do lote anterior, retornando às compras, tô falando que ele não tá brincando, tá comprando o que tem de melhor, vai para sela da sua esposa, Thalys, Jhonantan de Jesus”, anunciou o leiloeiro após o lance final do ministro.

O ministro comprou também outros três cavalos que ainda não participam de competições e estão na fase de doma e treinamento. O mais caro deles foi Vallor Ta Fame, macho de dois anos arrematado por 40 parcelas de R$ 2.700 (R$ 108 mil).

“Comprador, ele que tá montando um grande projeto em Brasília e também em Roraima, é Jhonatan de Jesus. Parabéns, meu amigo”, anunciou o leiloeiro após o fim da disputa.

O ministro também comprou Legend Seis, macho de dois anos cujo pagamento será em 40 parcelas de R$ 2.000 (R$ 80 mil).

“Vai diretamente para Brasília, no Distrito Federal, tá com um grande projeto não só em Brasília, mas também em Roraima. Comprador é Jhonatan de Jesus. Parabéns, meu amigo”, disse o leiloeiro após a compra.

Por fim, o ministro também adquiriu Secret by Design por parcelas de R$ 1.500 (R$ 60 mil).

Procurado, Jhonatan de Jesus disse por meio de nota que não é criador de cavalos da raça Quarto de Milha, mas que sua esposa é competidora amadora de três tambores. “Ela estava há um tempo afastada e resolveu retomar a prática esportiva há pouco tempo, o que motivou o investimento nos animais”, diz a nota.

Segundo ele, alguns animais estão em Brasília, “em propriedade de um amigo, e outros em São Paulo, mediante contrato de prestação de serviços de hospedagem de equinos.”