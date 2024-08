Ministro de Aeroportos fala com Tarcísio e anuncia ida a SP

Ministros, parlamentares e políticos lamentaram a queda do avião na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, interior de São Paulo. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, anunciou que falou tanto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele disse ainda que está a caminho do local do acidente. “Estou nesse momento saindo de Itajaí, Santa Catarina, em deslocamento ao Estado de São Paulo para poder acompanhar todas as operações”, disse o ele, em publicação nas redes sociais.

O ministro afirmou que o governo federal, ao lado do governo do estado, está acompanhando todas as ações para o enfrentamento da situação.

“Lamento profundamente o acidente envolvendo aeronave de passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP. Manifestamos nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia e seus familiares. Informo que falei com o Presidente Lula e com o Governador Tarcísio sobre o episódio”, disse o ministro.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta, no bairro Capela.

Segundo a Voepass, antiga Passaredo, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Os governadores Ratinho Junior (PSD) e Tarcício Freitas também anunciaram que vão para Vinhedo. Mais cedo, Lula pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas durante um evento em Itajaí (SC).

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), também se manifestou por meio de perfis nas redes sociais. “Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor”, disse.

Os ministros Juscelino Filho (Comunicações), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) também prestaram solidariedade às vítimas.

“Desejo força e resiliência para todos que enfrentam esse momento de dor e de perda”, disse Padilha.

Teixeira lamentou a notícia e acrescentou: “Presto aqui minha solidariedade aos amigos e familiares das vítimas dessa tragédia.”

O deputado federal por SP e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, também manifestou pesar. “Meus sentimentos às famílias das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, em São Paulo. Que Deus ilumine a todos e dê forças para enfrentar esse momento tão difícil e dolorido.

Da mesma forma o fez o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, também parlamentar pelo estado e candidato à sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados.

“Triste notícia nesta sexta-feira, com a tragédia ocorrida em Vinhedo (SP), onde caiu um avião com 62 pessoas. A aeronave saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos. Meus sentimentos por todas as pessoas que perdemos hoje. Que Deus encaminhe suas almas e console as famílias.”

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) também publicou mensagem, ressaltando ter recebido “com muita dor” a notícia do acidente. “Minhas orações estão com vocês”, escreveu nas redes sociais