Ministro da Fazenda Destaca Importância da Reforma do Imposto de Renda em 2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou a necessidade de aprovar a reforma do Imposto de Renda no ano de 2025, embora considere prudente aguardar a organização das mesas diretoras do Congresso Nacional antes de avançar com o processo.

As eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal estão agendadas para o início de fevereiro. Hugo Motta, líder do Republicanos, é apontado como o principal candidato para suceder Arthur Lira (PP-AL) na Câmara, enquanto Davi Alcolumbre é considerado o favorito para assumir a presidência do Senado.

Haddad destacou que, no momento, a prioridade do governo é a votação do Orçamento para o ano corrente. Ele ressaltou que é fundamental alinhar a legislação aos projetos de contenção de despesas que foram aprovados no final de 2024. “Após isso, tomaremos as providências necessárias para os projetos relacionados ao Imposto de Renda”, afirmou o ministro.

A proposta é que as diferentes medidas referentes às alterações no imposto sejam enviadas assim que estiverem devidamente finalizadas. No que diz respeito ao Orçamento de 2025, o governo tem como diretriz manter a isenção para rendimentos até dois salários mínimos, o que eleva esse limite para R$ 3.036, comparado ao atual teto de isenção que é de R$ 2.824.

O ministro comentou sobre a possibilidade de continuar ajustando essa faixa de isenção, afirmando: “Estamos considerando a possibilidade de manter o ritmo das mudanças”. Ele ainda observou que o aumento da isenção será equilibrado por receitas adicionais, embora não tenha detalhado quais seriam essas fontes.

Em uma atualização sobre as conversas políticas, Haddad revelou ter recebido um telefonema de Hugo Motta e mencionou uma reunião prevista para esta semana. O ministro também se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e Alcolumbre para discutir sanções relacionadas aos projetos já aprovados, incluindo os referentes à reforma tributária, que deverá ser sancionada até quinta-feira.

Embora alguns aspectos da reforma tributária possam ser vetados devido a questões técnicas que poderiam gerar problemas interpretativos, Haddad assegurou que isso não comprometerá a essência da legislação. Ele classificou esses pontos como “bastante laterais” e minimizou seu impacto geral.