Bia Haddad brilha e vence Julia Riera no Australian Open

Na noite de segunda-feira, 13, Beatriz Haddad Maia, tenista brasileira, deu um espetáculo de superação ao derrotar a argentina Julia Riera por 2 sets a 1 em sua estreia no Australian Open, torneio que está sendo transmitido pela ESPN no Disney+ Premium.

A primeira rodada do Grand Slam apresentou desafios significativos para Bia, que se posiciona como a número um do Brasil e está entre as 20 melhores do mundo. Apesar da expectativa de uma vitória tranquila, a jogadora teve dificuldades contra Riera, que ocupa a 146ª posição no ranking da WTA e veio do qualificatório. O desempenho de Haddad Maia foi aquém do seu habitual, mas sua determinação prevaleceu.

Com essa vitória, a atleta encerrou um ciclo negativo que perdurava, onde enfrentou três derrotas em competições anteriores: duas na United Cup e uma no WTA 500 de Adelaide. Este triunfo contra Riera marca a sexta vitória da carreira de Bia no Australian Open. No ano passado, ela já havia alcançado sua melhor performance ao chegar à terceira rodada.

A partida iniciou com ambas as jogadoras confirmando seus serviços sem grandes ameaças. Contudo, a dinâmica mudou no empate em 2 a 2 quando Riera sofreu uma quebra inesperada. A reação foi rápida, e Bia também viu seu serviço ser quebrado logo em seguida.

Bia continuou pressionando e teve várias oportunidades de quebra durante o set. No entanto, Riera conseguiu se manter firme e fechou o primeiro set em 6 a 4 após quase uma hora de jogo.

No segundo set, Bia começou mostrando sinais de recuperação ao conseguir um break point logo no primeiro game. Riera, por sua vez, conseguiu evitar mais problemas e passou a sacar melhor. O momento decisivo ocorreu quando Bia quebrou o serviço da argentina após um longo game de quase sete minutos no quinto jogo do set. Após superar um começo difícil e salvar cinco break points, Haddad Maia fechou o segundo set em 7 a 5.

O terceiro set foi dominado pela brasileira, que conseguiu quebrar Riera novamente e estabeleceu um ritmo forte na partida. Sentindo-se pressionada pelas oportunidades perdidas anteriormente, Riera parecia desestabilizada em quadra enquanto Bia acelerava para uma vitória convincente por 6 a 2 em apenas 40 minutos.

Com este resultado positivo, Beatriz Haddad se prepara para enfrentar Erika Andreeva na segunda rodada do Australian Open, marcada para ocorrer na madrugada de quarta-feira (15) para quinta (16). Além disso, Bia também participará da chave de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund, como cabeças de chave nº 15, enfrentando na estreia a dupla formada por Quinn Gleason e Suzan Lamens.