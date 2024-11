Bia Haddad encerra 2024 entre as 20 melhores tenistas mundiais

Em um ano marcado por desafios e conquistas, a tenista Beatriz Haddad Maia consolidou sua posição entre as 20 melhores do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Encerrando sua temporada no sábado, após o confronto contra a Argentina na Billie Jean King Cup, a atleta brasileira refletiu sobre seu desempenho ao longo de 2024. “Foi uma temporada de muito aprendizado, especialmente na metade final. Terminar classificando o Brasil na Billie Jean King Cup foi uma excelente maneira de encerrar o ano”, declarou Haddad Maia.

Apesar de um início de ano aquém das expectativas, incluindo uma eliminação precoce em Roland Garros, Haddad Maia reencontrou seu melhor tênis na segunda metade do ano. No US Open, último Grand Slam da temporada, ela alcançou as quartas de final e triunfou no WTA 500 em Seul, Coreia do Sul.

Aos 28 anos, Bia ainda não revelou seus planos para o próximo ano. “O planejamento para 2025 ainda não está na minha cabeça. Vou aproveitar 15 dias de férias para relaxar e cuidar do corpo antes de traçar novos objetivos”, comentou a tenista.

Na Billie Jean King Cup, Bia Haddad destacou-se novamente ao marcar três pontos cruciais no duelo contra a Argentina, tornando-se a maior vencedora brasileira na história da competição com 32 vitórias. Este feito supera o recorde anterior de Patrícia Medrado, que somava 30 triunfos. “É uma honra alcançar esse número. Patrícia abriu portas para muitas mulheres, e espero poder fazer o mesmo para futuras gerações”, afirmou Haddad Maia, expressando seu desejo de conquistar o título da BJKC para o Brasil.

A trajetória de Bia Haddad Maia em 2024 reafirma seu status como a principal tenista do Brasil e um exemplo inspirador para novas atletas que sonham em deixar sua marca no esporte mundial.