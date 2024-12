Beatriz Haddad Maia: uma referência fora e dentro das quadras

Beatriz Haddad Maia, atual número 1 do Brasil e 17ª no ranking mundial de tênis, expressou seu desejo de se tornar uma fonte de inspiração para as crianças, não apenas em sua disciplina esportiva, mas também por meio de ações significativas fora das quadras. Em entrevista ao canal NSports, a tenista paulista enfatizou que ser uma referência vai além das conquistas esportivas.

“Quando falamos sobre ser uma referência, isso transcende o tênis. Para mim, é mais sobre o caráter e os valores que conseguimos transmitir, assim como o legado que deixamos e o impacto que podemos causar na vida de outras pessoas”, afirmou a atleta de 28 anos.

Haddad Maia alcançou marcos impressionantes em sua carreira neste ano, incluindo a conquista do título no WTA 500 de Seul, o segundo lugar no WTA 250 de Cleveland e as quartas de final no US Open. Além disso, liderou a seleção brasileira na classificação para os qualifiers da Billie Jean King Cup, programados para 2025.

A tenista ressaltou seu contínuo progresso: “Estou evoluindo cada vez mais. Estou encontrando novos caminhos e formas que me tornam uma referência. Contudo, também é essencial pensar em como posso ajudar essas jovens e até os meninos, mesmo que à distância. Essa troca é enriquecedora, pois eles também me ensinam muito. Fico empolgada em compartilhar esse momento com eles”, disse.

Nesta sexta-feira, Beatriz Haddad Maia fará sua estreia na United Cup em Perth, Austrália. Esta competição serve como preparação para o Aberto da Austrália, agendado para janeiro. A atleta demonstrou entusiasmo por participar do torneio que reúne alguns dos melhores tenistas do mundo, incluindo Alex de Minaur, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Iga Swiatek, Coco Gauff e Jasmine Paolini.

“A United Cup é uma oportunidade única de unir os circuitos feminino e masculino. É uma competição mais leve e descontraída; no entanto, todos estão se preparando seriamente para o Aberto da Austrália, que é nosso principal foco no início da temporada”, comentou Beatriz. Após a United Cup, ela competirá no WTA 500 de Adelaide.

A United Cup contará com a participação de 18 equipes divididas em seis grupos. Cada confronto incluirá uma partida de simples masculino, uma feminina e outra de duplas mistas. O Brasil inicia sua participação no Grupo E contra a China e depois enfrentará a Alemanha. Avançam para as fases seguintes os vencedores de cada grupo e os dois melhores segundos colocados.