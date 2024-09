Ministra da Saúde entrega obras de UPA em Araraquara (SP)

Nesta quarta-feira (4), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, entregou as obras de reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Xavier, em Araraquara (SP) – a unidade atende cerca de 14 mil pessoas da região e municípios vizinhos que não tem serviço de urgência e emergência 24 horas. Além desta UPA, reaberta à população com a estrutura totalmente renovada, outras duas serão reformadas para beneficiar 262 mil pessoas que residem na cidade.

No dia 24 de maio, a ministra da Saúde e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitaram o município e assinaram ordem de serviço para início das obras nas três unidades – por mês, mais de 56 mil pessoas são atendidas nesses estabelecimentos. Na ocasião, o governo também anunciou R$ 29 milhões para custear ações e serviços de média e alta complexidade em Araraquara e mais R$ 2,5 milhões para ampliar a assistência em oftalmologia para a população.

Durante a cerimônia de entrega, Nísia destacou o compromisso com a retomada de obras para o fortalecimento do SUS em todo o Brasil. “A entrega desta UPA reformada e ampliada, com capacidade para atender mais de 40 mil pessoas, é fundamental para os cidadãos de Araraquara. Enxergo esta inauguração como parte de um conjunto de ações essenciais para melhorar a qualidade do atendimento aqui”, observou. “ Além disso, serão investidos R$ 6 milhões em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que vai desempenhar várias funções importantes. Essas iniciativas são benéficas para todo o estado de São Paulo, dada a relevância e a localização estratégica de Araraquara,” completou.

Já o prefeito da cidade, Edinho Silva, destacou a importante contribuição da ministra no avanço da saúde e seu papel de liderança na reconstrução do SUS. “Quero ressaltar o trabalho da ministra junto a todas as prefeituras do Brasil. Sem essa colaboração, os municípios brasileiros não estariam conseguindo reorganizar suas políticas públicas. Deixo aqui minha gratidão por tudo o que você tem feito pela saúde, não só em Araraquara, mas em todo o Brasil, contribuindo para a reconstrução do SUS”, agradeceu o prefeito.

Outras UPAs

A UPA Central, localizada na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, recebeu investimento federal de R$ 3,6 milhões para reforma. Ela conta com urgência odontológica e atende em média 22 mil pessoas ao mês. Outra unidade em obras é a UPA Nefália de Oliveira Lauar, que recebeu repasse de R$ 3 milhões e atende mensalmente cerca de 18 mil pessoas.

Por meio do Novo Programa de Aceleração para o Crescimento (Novo PAC), a cidade também vai receber investimento de R$ 6,58 milhões para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 5, ou seja, a de maior porte, que comporta 5 equipes de saúde da família. Além disso, outras três propostas estão habilitadas e poderão ser contempladas na região: mais duas UBSs e uma Unidade Odontológica Móvel.