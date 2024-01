Minicidade inflável no Mané Garrincha ensina crianças a se portar no trânsito

A semana foi de muita conscientização sobre educação para o trânsito no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, que recebe, até sexta-feira (26/1), o CIMOB (Circuito Itinerante de Mobilidade), uma minicidade inflável com circuito que reproduz a realidade do viário urbano, com ruas e avenidas, e suas placas e sinalizações verticais e horizontais, semáforos com luzes e temporizadores e faixa de pedestre.

Nesse circuito, crianças de 3 a 12 anos percorrem as vias da minicidade com bicicletas, tendo sempre o cuidado de respeitar a sinalização, pedestres e os outros ciclistas.

Edna de Castro, responsável pelo espaço, esclarece os objetivos da atividade. “Com o circuito, conseguimos trabalhar com as crianças o uso correto da bicicleta no trânsito. Como elas veem a bicicleta como um brinquedo, muitas vezes não respeitam os sinais e os pedestres. Aqui, neste espaço de brincadeira, elas aprendem a respeitar o semáforo, parar na faixa de pedestre, não andar em alta velocidade, usar os equipamentos de proteção individual, andar no fluxo do trânsito e, inclusive, como os motoristas de carro precisam se comportar.”

No espaço, além dos técnicos que atendem e orientam as crianças, são fornecidas as bicicletas, adequadas às diferentes faixas etárias, e os equipamentos de proteção individual.

Enzo Almeida Kliman, de oito anos, percorria o circuito de bicicleta na tarde desta quinta-feira (26/1) com o irmão, Miguel, de cinco anos. O garoto relata o que aprendeu. “Achei legal aqui. A gente fica dando rolê de bicicleta e aprende a dirigir. Por exemplo, quando você estiver passando e alguém for passar na sua frente tem que dar uma freada e esperar a pessoa passar. No sinal de ‘PARE’ você também precisa parar e dar uma olhada antes de continuar a dirigir”, esclarece.

Desde segunda-feira, dia 22/1, cerca de 300 crianças passaram pelo circuito do CIMOB. Quando o número de crianças excede o limite do espaço, o uso é realizado por meio de rodízio.

O Clube Municipal Mané Garrincha fica na Rua Cariris, 195, no bairro Piraporinha. O CIMOB estará no local até 26/1, das 13h às 17h.