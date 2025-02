Milton Nascimento justifica ausência no Grammy 2025 em nota

O renomado cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento fez uma declaração nas redes sociais a respeito de sua ausência na cerimônia principal do Grammy 2025, realizada no último domingo, dia 2. O artista, que foi indicado na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz por sua colaboração com Esperanza Spalding no álbum Milton + Esperanza, gerou discussões na mídia após não comparecer ao evento.

Em um comunicado publicado por sua equipe, Milton esclareceu as circunstâncias que levaram à sua não participação. Segundo a nota, o assento reservado para ele foi considerado inadequado, pois estava situado na arquibancada, enquanto Esperanza Spalding ocupava uma mesa entre os artistas principais, algo que não condiz com a trajetória e o prestígio internacional do cantor brasileiro.

“Não houve qualquer tipo de restrição ou proibição quanto ao assento de Milton na cerimônia. No entanto, ao analisarmos os convites um dia antes do evento, notamos que a Academia havia designado um espaço para Esperanza nas mesas principais, enquanto Milton foi alocado em um lugar na arquibancada. Essa decisão desconsiderou não apenas sua notável carreira, mas também sua idade e a dificuldade de locomoção em escadas“, explica o comunicado.

A equipe de Esperanza Spalding também levantou questões sobre essa decisão e recebeu como resposta que apenas artistas selecionados pela Academia estariam alocados nas mesas para fins de filmagem. Em vista da reputação e contribuição de Milton para a música, sua equipe decidiu pela ausência do cantor na cerimônia principal.

Na nota, eles expressaram gratidão pelo apoio recebido: “Agradecemos todo carinho e preocupação manifestados por todos. O Brasil é imenso, assim como Milton Nascimento”.

Durante a cerimônia, Esperanza Spalding se solidarizou com seu colega segurando uma placa que exibia a imagem de Milton, demonstrando seu apoio ao artista.