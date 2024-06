Milton Leite põe Kim de lado e diz que União Brasil deverá apoiar reeleição de Nunes

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, afirmou nesta terça-feira (11) que o seu partido, União Brasil, deverá manter a aliança com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela reeleição na prefeitura de São Paulo.

Ele também confirmou a intenção da sigla de indicar o vice para compor a chapa com Nunes, citando uma série de nomes, inclusive o próprio.

Nunes conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que movimentou o debate sobre a composição da chapa ao indicar o coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo, também do PL, para o posto.

Leite afirmou que a União Brasil tem força nas urnas para pleitear a vaga e que o partido mostrará isso elegendo a maior bancada de vereadores. “É óbvio que o União irá disputar essa vaga”.

A pastora e cantora gospel Sandra Alves, atualmente vereadora em Boituva (SP), a ativista da causa animal Luisa Mell e o ex-deputado estadual André Soares, filho do pastor R. R. Soares, foram alguns dos nomes sugeridos por Leite.

Quanto à possibilidade de candidatura própria do partido à Prefeitura de São Paulo, encabeçada por Kim Kataguiri, Leite afirmou que a decisão do partido dependerá do desempenho do deputado federal nas pesquisas eleitorais.

Milton Leite está no quarto mandato como presidente da Câmara de São Paulo e ocupa uma cadeira de vereador desde 1997. Este é o seu sétimo mandato consecutivo e, desta vez, ele afirma que não será candidato ao Legislativo paulistano.